Il Trono di Spade 8: Tyrion è geloso di Daenerys e Jon?

Cresce l'attesa per l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , in arrivo entro la prima metà del 2019 , e per stuzzicare un po' i fan Peter Dinklage, interprete dell'amatissimo Tyrion, in un'intervista ha parlato del finale della S07, precisamente della scena in cui il suo personaggio osserva di nascosto Jon Snow entrare nelle stanze di Daenerys... Come interpretare lo sguardo del Folletto? Ecco cos'ha svelato Dinklage: continua a leggere e scopri di più

Tyrion Lannister geloso di Daenerys e Jon Snow (che per noi ovviamente sarà sempre e solo Jon Snow, letto Gionsnò, come se fosse un'unica parola)? E' veramente così che va interpretata la scena del finale della settima stagione, The Dragon and The Wolf, in cui si vede il Folletto osservare di nascosto il prode Jon entrare nelle stanze della Madre dei Draghi, che, peraltro, è ben contenta di averlo come ospite? Stando alle ultime dichiarazioni di Peter Dinklage, sarebbe proprio così.

Intervistato da Entertainment Weekly, l'interprete di Tyrion Lannister ha dichairato che l'espressione accigliata del suo personaggio è infatti dovuta non solo alla preoccupazione per i possibili futuri sviluppi di un legame tra Dany e Jon, ma anche, soprattutto, dalla gelosia:

“No, ah, it’s complicated…” Dinklage says. “A lot of the time with Tyrion, it’s professional and personal. Obviously, he has feelings for Daenerys. He loves her — or thinks he does. She’s awe-inspiring. He’s questioning that because he doesn’t have a good track record for falling in love. There’s jealousy wrapped up in there. And he loves Jon Snow, too. They’re the two people he has the most in common with, in a way — they’re both outsiders in their own families who have refused to follow the path their family has taken, and hopefully for the better. He’s wondering how smart of a move [Jon and Dany getting romantically involved is], because passion and politics don’t mix well. He knows the two of them getting together could be very dangerous.”

“No, ah, è complicato…” dice Dinklage. “Per Tyrion si tratta di qualcosa di professionale e allo stesso tempo di personale. Ovviamente prova dei sentimenti per Daenerys. La ama – o quantomeno pensa di amarla. Lei è maestosa, affascinante. Mette in discussione questa cosa perché non ha proprio un curriculum esemplare quando si tratta di innamoramenti. C’è in ballo della gelosia. Ma vuole bene anche a Jon Snow. Loro due sono le due persone con cui ha più cose in comune – sono tutti e tre degli outsider rispetto alle loro famiglie, hanno rifiutato di prendere la strada che la loro famiglia ha percorso finora, e si spera in meglio. Si chiede se questa sia una mossa azzeccata [Jon e Dany in una relazione], perché la passione e la politica non si mischiano bene. Sa che se quei due dovessero finire insieme le cose potrebbero farsi molto pericolose.”

Tutto molto chiaro, non c'è che dire. Tyrion è dunque geloso e preoccupato, e non ha tutti i torti a esserlo. Viene però da chiedersi cosa succederà quando scoprirà che Daenerys e Jon sono addirittura parenti, zia e nipote: presto, accendete il defribillatore!!