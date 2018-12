Il Trono di Spade: secondo Sean Bean reunion in vista per il cast

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è ancora lontana, ma a darci un po' di speranza per questi lunghi mesi d'attesa è nientemeno che Sean "Ned Stark" Bean, che in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter si è lasciato sfuggire che HBO, in occasione del gran finale, ha realizzato uno speciale che vedrà la presenza di svariati membri del cast della serie e che sarà condotto da Conan O'Brien. Speciale che, sempre secondo l'attore, sarebbe stato girato a Belfast durante le riprese dell'ultimo capitolo di GoT. Ecco dunque spiegato il motivo per cui svariati membri del cast (tra cui lo stesso Bean e Jason Momoa, per fare un paio di nomi) nei mesi scorsi erano stati avvistati in Irlanda del Nord.

Ecco cos'ha dichiarato l'interprete del defunto Lord Eddard: “They decided to get all the characters together for a bit for this big show in Belfast and [O’Brien] kind of hosted the evening. It was the last episode, so we all got together. It’s funny with work, you don’t really keep in touch. It’s just like whenever I see old friends or even old drama school friends, it’s just the same, we pick up where we left off last time …” (Hanno deciso di di far ritrovare insieme tutti i personaggi per questo grandioso show a Belfast, e [O'Brien] ha condotto la serata. E' stato l'episodio conclusivo, così ci siamo ritrovati tutti. E' strano come vanno queste cose, non ti tieni molto il contatto. E' come quando incontri dei vecchi amici o addirittura dei colleghi della scuola di recitazione, ed è come se il tempo non fosse mai passato, si riprende da dove si era finito l'ultima volta...)

L'attore ha poi concluso con queste parole: "Sarà uno speciale così speciale da perderci la testa." No, non è vero, quest'ultima cosa ovviamente ce la siamo inventata, ma solo perché volevamo usare questa reaction gif del buon Ned: