T.A., Tronatori Anonimi: ecco come capire se siete drogati di GoT

Ormai è da un po’ di anni che la serie cult targata HBO (il cui ultimo capitolo andrà in onda entro la prima metà del prossimo anno ) ci tiene occupati tra teorie, cospirazioni, supposizioni, speculazioni, citazioni e quant’altro, al punto da essere diventata una vera e propria ossessione per molti fan. Siete anche voi dei “Tronatori Anonimi”? Se vi ritrovate in questa lista, la risposta è: ASSOLUTAMENTE SI’!!

Per il sommo dispiacere dei fan di Game of Thrones, l'ottava e ultima stagione della serie non arriverà prima della prima metà del 2019, molto probabilmente verso aprile, dunque tocca prendere coscienza del fatto che bisognerà aspettare fino alla primavera inoltrata del prossimo anno, e ciò significa indicativamente almeno nove mesi di attesa. Una vera e propria gestazione!

Ad ogni modo, bisognerà farsene una ragione, ma intanto, siamo sicuri, ci sarà da tenersi occupati con i vari re-watch, le quintalate di teorie, i blog, i Tumblr, e via discorrendo. La serie cult targata HBO, infatti, è diventata non solo un fenomeno di costume, ma anche una vera e propria ossessione per i fan di tutto il mondo.

Siete anche voi dei “Tronatori Anonimi” e avete bisogno d’aiuto perché il pensiero di dover aspettare il prossimo anno per l'ultimo capitolo vi sta facendo saltare le coronarie? Leggete la lista qui sotto per scoprirlo!

Sei un “Tronatore Anonimo” se:

Ti trovi spesso a rispondere agli altri usando i motti delle casate.

La mattina, quando devi andare al lavoro, prima di uscire ti guardi allo specchio e come frase d’incoraggiamento ti dici “Cosa diciamo al Dio della Morte? Non oggi.”

Dentro di te, quando la tua nemesi riceve il benservito, pensi: DRACARYS!!

Il tuo cane sia chiama come uno dei metalupi dei ragazzi Stark.

Hai una playlist con tutte le cover possibili e immaginabili della sigla d’apertura. E ovviamente usi la sigla d’apertura come suoneria del cellulare e come sveglia.

Sei sempre un po’ diffidente nei confronti delle rosse, specialmente di quelle che parlano di "signori della luce" e di prescelti.

Quando ti invitano a un matrimonio, sotto il vestito elegante indossi sempre una cotta di maglia. Non si sa mai.

Chiedi di essere giudicato tramite un processo per combattimento quando vieni beccato con le mani nella marmellata.

Non trovi qualcosa e vai in modalità Daenerys “Dove sono i miei draghi????!!”

Al tuo parrucchiere, che ti chiede come vuoi tagliare i capelli, rispondi "come quelli di Jon Snow oltre la Barriera, in piena tempesta di neve, grazie."

Devi tornare a casa di notte con i mezzi pubblici e non puoi fare a meno di pensare che “la notte è oscura e piena di terrori.”

Quando finalmente è arrivato il momento di lasciare l'ufficio dopo una giornata di lavoro semplicemente infernale, ed esclamate: "Una ragazza è Arya Stark di Grande Inverno. E sto tornando a casa."

Non riesci più a mangiare una salsiccia o un wurstel senza pensare al povero Theon…

Quando chiedete aiuto a qualcuno per fare qualcosa e vi fanno notare che non è la prima volta che lo fate, la vostra risposta è ""Ci metto un po’ a imparare. Ma imparo."

Stai bene alla larga da chiese, cattedrali ed edifici simili. Non vuoi certo morire incenerito da un'esplosione di altofuoco!

Pensi immediatamente a Sansa quando vedi l’hashtag #maiunagioia, mentre quando si parla di friendzone il pensiero corre subito a Ser Jorah.

Quando devi insultare o minacciare qualcuno, lo fai usando l’alto valyriano o il il dothraki.

Chiami il tuo miglior miglior amico Ser Podrick. E lui ormai non perde neanche più tempo a ripetervi che quello non è il suo nome.

Quando sei distratto e qualcuno ti fa una domanda rispondi “Hodor!”

Quando qualcuno ti fa un torto, dentro di te pensi: Domani morirai. Dormi bene.