L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sta per arrivare. In attesa di lunedì 15 aprile - giorno in cui, alle ore 03.00, Sky Atlantic manderà in onda il primo episodio in versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli U.S.A. -, riviviamo insieme il percorso di Arya Stark , uno dei personaggi principali della serie, interpretata da Maisie Williams . - Dove vedere Il Trono di Spade 8

Una ragazza è Arya Stark di Grande Inverno, e non bisogna mai dimenticarlo, perché lei, di sicuro, non lo dimenticherà mai. Conosciamo la ribelle e pestifera Arya nel primo episodio della prima stagione, e fin da subito non possiamo fare altro che adorarla. Energica, sfrontata il giusto, sicura di sé e interessata più ad arco e frecce che ad ago e filo, la giovanissima lupetta della casa Stark - interpretata dall'attrice britannica Maisie Williams, che col suo personaggio c'è praticamente cresciuta fianco a fianco - è un vero concentrato di energia.

Sua madre la vorrebbe un po' meno "maschiaccio" e un po' più "signorina", come sua sorella Sansa, mentre suo padre l'adora così com'è, anche perché le ricorda sua sorella Lyanna, morta tragicamente ormai molti anni fa. Capiamo di che pasta è fatta Arya fin da subito, quando non ci pensa due volte e affronta il petulante Joffrey per difendere l'amico Mycah. Soprattutto, capiamo di che pasta è fatta dopo la morte di Mycah, che avviene per mando di Ser Sandor Clegane ma su ordine del sadico principe. Arya non sopporta i prepotenti, e non sopporta le ingiustizie.

Non ama ago e filo, per il dispiacere di sua madre, ma in realtà un ago in mano lo prenderà, e imparerà anche a usarlo bene: ci riferiamo al sottile e appuntito spadino che l'amato fratellastro Jon le regala prima di partire per Castello Nero.

Non salta di gioia all'idea di doversi trasferire nella Capitale per seguire il padre, ma poi, una volta lì, si adatta presto, anche grazie alla presenza di Syrio Forel, il maestro d'armi di Essos reclutato da Ned. Arya non sarà mai la classica damina, tanto vale che impari a usare la spada come si deve! Grazie a Syrio, la giovane lupa impara uno stile di combattimento molto diverso da quello tipico del Continente Occidentale: la Danza dell'Acqua.

Quando suo padre viene improvvisamente incarcerato con l'accusa di alto tradimento, Arya capisce che deve lasciare la Fortezza Rossa. Ci riesce per un pelo. Mentre l'amato genitore è al patibolo, Arya si trova tra la folla. Quando Joffrey si rifiuta di graziarlo e conferma la sua condanna a morte, tenta di avvicinarsi, ma viene fermata da Yoren ,un membro dei Guardiani della Notte amico fidato di suo zio Benjen e da sempre fedele agli Stark. Ed è sempre Yoren a farle lasciare la Capitale di nascosto, coi capelli corti, "travestita" da ragazzino del popolo, nel tentativo di riportarla sana e salva a Grande Inverno. Come ben sanno i fan, Arya farà ritorno a casa non qualche mese, bensì qualche anno più tardi.