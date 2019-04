L’ottava e ultima stagione della serie HBO è in onda su Sky Atlantic: mentre attendiamo di sapere chi riuscirà a conquistare i Sette Regni, scopriamo che fine hanno fatto i personaggi passati a miglior vita nel corso delle stagioni. Da Khal Drogo a Ditocorto, da Renly Baratheon all'Alto Passero. - L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata a partire dal 22 aprile.