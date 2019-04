L'appuntamento con gli episodi finali dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è per ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti d'America. Intanto, George R.R. Martin rivela che il finale dei libri non sarà poi così diverso da quello dell serie...

L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade ha finalmente fatto il suo debutto, l’appuntamento con gli episodi finali è per ogni lunedì, alle 3 di notte, su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti, mentre se vorrete vederlo in italiano, l’appuntamento è a partire da lunedì 22 aprile, alle 22:15.

I primi sessanta minuti andati in onda non hanno lasciato affatto indifferenti gli spettatori che dopo un’attesa durata quasi due anni hanno finalmente potuto riabbracciare i loro protagonisti preferiti (clicca qui se vuoi vedere le foto del primo episodio - ATTENZIONE SPOILER).

In queste ore il pubblico sta discutendo animatamente su quanto accaduto e soprattutto su ciò che potràaccadere nei restanti cinque episodi, chi riuscirà ad arrivare incolume fino alla fine? Chi invece ci abbandonerà a breve? Se al momento sembrano esserci ancora poche certezze, nei giorni scorsi George R. R. Martin ha rilasciato un’intervista in cui ha spiazzato ulteriormente.

George R. R. Martin: al lavoro sul finale

Lo scrittore americano, classe 1948, è attualmente al lavoro sul sesto volume “The Winds of Winter” che sarà seguito poi dal settimo e ultimo libro “”A Dream of Spring” che concluderà la saga “Cronache del ghiaccio e del fuoco”. Se da un lato il papà di Jon Snow non è ancora arrivato al termine delle sue storie, dall’altro la serie si avvia velocemente verso una conclusione. Nei mesi scorsi si era parlato di una differenza tra il finale che avremmo visto ne “Il Trono di Spade” e quello proposto dai libri, ma ora la situazione sembra essere cambiata.

George R. R. Martin ha rilasciato un’intervista a “60 Minutes” in cui ha proprio parlato dell’epilogo dei suoi libri: “Ho pubblicato il quinto libro nel 2011 quando la serie stava iniziando, quindi ero cinque libri avanti ed ero abbastanza sicuro di poter terminare tutto prima della fine. Ci sono ancora due libri”

George R. R. Martin: il finale dei suoi libri

Lo scrittore ha poi continuato parlando delle differenze tra la serie e i libri: “Abbiamo parlato per tanti giorni ma non c’è modo di poter sviscerare tutti i dettagli sui protagonisti principali e su quelli secondari, la serie è stata fedele per il 97% se la compriamo agli altri adattamenti cinematografici e televisivi, ma ovviamente non è completamente fedele e non avrebbe potuto esserlo, altrimenti sarebbe dovuta continuare altre cinque stagioni”.

George R. R. Martin si è poi espresso sul finale dei suoi libri: “Non credo che il finale della serie sarà così tanto differente dal mio per alcune conversazioni che abbiamo avuto ma magari ci saranno differenze su personaggi secondari. Sì, ci sarà sicuramente un dibattito, alcuni preferiranno il finale della serie per le modifiche apportate, mentre altri riterranno quello sbagliato e preferiranno il mio creando un dibattito su internet. Va bene così. La peggior cosa per ogni opera d’arte, film o libro è essere ignorato”.