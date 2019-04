Il Trono di Spade: le location della settima stagione

Il Trono di Spade è tornato con l'ottava ed ultima stagione , su Sky Atlantic: la serie va in onda in versione originale sottotitolata il lunedì alle 3 di notte e in versione doppiata , sempre il lunedì, alle 21.15 a partire dal 22 aprile. Tuttavia, è tempo di fare un salto nel passato , soffermandoci sulla settimana stagione: Federico Chiarini si è recato nei luoghi in cui è stata girata la serie, ovvero nei Paesi Baschi e in Estremadura , per immortalare coi suoi magnifici scatti le location del film. Sfoglia la gallery per confrontare i luoghi reali con le versioni riadattate per Il Trono di Spade !