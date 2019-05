Il Trono di Spade 8, la trama dell’episodio 2

Jaime Lannister: un uomo d'onore

Il secondo episodio dell'ottava e ultima stagione di Il Trono di Spade inizia nel salone di Grande Inverno. La regina Daeneris Targaryen ha di fronte a sé l'assassino di suo padre, Jaime Lannister. La tentazione di vendicarsi è molto forte. Anche perché Cersei, la sorella di Jaimie, non si è presentata con le sue armate a Nord per combattere contro gli Estranei. Jaime confessa che la sua gemella ha mentito anche a lui. Non ha mai avuto intenzione di aiutarli. Con la flotta di Euron Greyjoy e con 20mila nuovi mercenari. Cersei aspetta l'esito dello scontro con il re della Notte ed è pronta a distruggere gli eventuali sopravvissuti. Tuttavia Jaime ribasisce la sua volontà di difendere il Nord e di affrontare l'esercito dei morti, Anche Tyrion conferma la bontà delle intenzioni di suo fratello maggiore. Ma la regina dei Draghi è diffidente. Al pari si Sansa Stark che non si è mai fidata dei Lannister. A salvare Jaime ci pensa Brienne che intercede per lui con queste parole: "Conosco Ser Jaime. È Un uomo d'onore. È Stato sotto la mia custodia, ma poi ci hanno imprigionati entrambi. Gli uomini che ci avevano catturato hanno provato a stuprarmi e Ser Jaime mi ha difesa. Ha perduto la sua mano in quella occasione." E rivolgendosi direttamente a Sansa le dice: "Senza di lui, mia signora, adesso non saresti in vita. Mi ha dato un'arma e un'armatura. Mi ha chiesto di cercarti e di portarti a casa. Per tenere fede a un giuramento fatto a tua madre." Il discorso di Brienne sortisce l'effetto sperato. Jaime potrà restare a Grande Inverno, perché ogni uomo sarò necessario per vincere la battaglia contro il Re della Notte. Tuttavia ,in privato Daenerys rimproverà Tyrion di non avere previsto il tradimento di Cersei. Il piccolo Lannister ammette di essere stato sciocco, ma Khaleesi minaccia di scegliersi un altro primo cavaliere. Forse la spilla con La Mano de re, rischia di finire su un altro petto

Arya, Gendry e i volti della morte

Assistiamo poi all'incontro Arya Stark e il fabbro Gendry. La giovane Stark chiede se la sua arma è già stata forgiata dal maniscalco. E soprattutto vuole saperne di più sugli Estranei, visto che il figlio illegittimo di Robert Baratheon li ha affrontati in passato Gendry si limite a dire. "Sono davvero malvagi". Arya non è soddisfatta della risposta. Così il fabbro aggiunge: Non sono altro che la morte. È questo che sono". Ma Arya ha dimestichezza con la nera signora e controbatte: "Conosco la morte. Ha molti volti. Sono ansiosa di vedere questo. " La ragazza se ne va, lasciando Gendry stupito e affascinato dal coraggio della giovane Stark

La verità di Bran Stark

Un paesaggio innevato, un grande albero dalla foglia color carminio. È su questo sfondo magico che pare dipinto da Utamaro o Hokusai, avviene l'incontro fra Bran Stark e Jaime. Il primo genito di Casa Lannister si scusa con il ragazzo per averlo scaraventato giù da una delle torri di Grande Inverno. Tuttavia, Brandon lo perdona sapendo che Jaime ha compiuto quell'infame gesto per proteggere la sua famiglia e per tenere segreto il rapporto incestuoso con la sorella Cersei. E in fondo se non lo avesse spinto il piccolo Stark non si sarebbe trasformato in un metamorfo. Ormai Bran non prova rabbia per nessuno ed è convito che Jaime possa aiutarli nella battaglia contro gli Estranei, anche se non è così certo che ci sarà un dopo, una volta finito lo scontro. Turbato dalle enigmatiche parole di Bran, Jaime incontra suo fratello Tyrion.

Le bugie di Cersei Lannister

Uno sputo proveniente dall'altro sancisce che i due Lannister non sono proprio i benvenuti a Grande Inverno. E per giunta ci sono buone possibilità che in quel luogo ostile finiranno per morirci. Entrambi riflettono sul tradimento compiuto dalla sorella Cersei. Tyrion ammette: "Ho commesso un errore comune alle persone intelligenti. Ho sottovalutato il mio avversario. Cersei ha detto che con la gravidanza era cambiata. Che per voi era l'occasione di ricominciare e le ho creduto. " Ma Cersei, come confermato da Jaime, è davvero incinta. D'altronde è sempre stata brava a usare la verità per poter mentire. E in fondo Jaime ha sempre saputo che persona fosse la sorella, ma l'amata sempre e comunque. Poi Tyrion scherza sul fatto di aver sempre immaginato che sarebbe morto nel suo letto com la pancia piena di vino e le labbra di una donna vicino al suo organo sessuale. L'unica consolazione per Tyrion è che almeno non sarà Cersei a ucciderlo E magari se verrà trasformato in un estraneo marcerà fino ad Approdo del re e la farà a pezzi. Infine Jaime ha un breve colloquio con Brienne. La gigantessa bionda di Tarth si stupisce dei toni gentili usati dal primo genito dei Lannister. Ma Jaime non è più il guerriero di un tempo e quindi conclude dicendo a Brienne: “Sarà un onore servire sotto il tuo comando".

Daenery Targaryen e Sansa Stark: donne a confronto

Dopo un breve scambio di battute com Ser Jorah Mormont, Khaleesi incontra Sansa. Le due cercano un punto di incontro. Entrambe devono fare i conti con le loro rispettive e assai complicate famiglie e governare su popoli non troppo inclini ad accettare la guida di una donna. Tuttavia al netto di queste similitudini Daenrerys continua a percepire una certa acrimonia da parte di Sansa. La giovane Stark confessa che dipende dal fatto che suo fratello Jon Snow è innamorato pazzo della regina dei Draghi. E aggiunge: “Gli uomini fanno cose stupide per le donne e si fanno facilmente manipolare. E Daenerys risponde: “Nella mia vita ho avuto un solo obiettivo. Il Trono di Spade. Dovevo strapparlo alle persone che avevano distrutto la mia famiglia e quasi distrutto la tua. La mia guerra era contro di loro. E poi ho incontrato Jon. Sono venuta qui, lontana dal mio mondo, a combattere la guerra di Jon, stando al suo fianco, Sai dirmi chi è stato manipolato davvero?" Per svelenire il clima, Dany scherza poi sulla sua passata relazione con Khal Drogo: “In vita mia mi sono fidata solo di un altro uomo oltre a Jon, qualcuno di più alto”. Ma quando poi si affronta la questione su che fine farà il Nord, una volta sconfitti gli Estranei e Cerseo la tensione tra le due donne riaffiora e il confronto viene interrotto dall'arrivi di Theon Greyjoy. Il lord delle Isole di Ferro è pronto a combattere per Grande Invern o

"Moriremo tutti ma almeno moriremo insieme”

Ed, Beric e Tormund, i superstiti della barriera annunciano a Jon che prima dell’alba arriverà l’esercito dei morti. Urge quindi un piano per sconfiggere un esercito che non conosce la fatica. La chiave per vincere è Bran. L’unico mode per battere i morti è uccidere il Re della Notte che li ha creati. E la chiave per convincerlo a esporsi durante la battaglia è Bran. Il giovane Stark infatti dice; “ Lui verrà a cercare me. Ci ha già provato molte volte con molti corvi con tre occhi. Perché vuole la notte eterna, Vuole cancellare il nostro mondo. Io sono la sua memoria”. Così il giovane Stark farà da esca e aspetterà il re della Notte nel parco degli Dei. A proteggerlo ci penserà Theo Grey Greyjoy con i suoi uomini di ferro. Certo, nessuno sa se il fuoco del drago fermerà il malvagio sovrano, Lo scopriranno solo vivendo oppure morendo.

L’ultima notte di Quiete

A grande inverno si consumano le ultime ore di pace prima della battaglia. E ognuno scegliere quella che potrebbe essere ultima notte della propria vita come meglio crede. Verme Grigio e Missandei progettano di lasciare Grande Inverno e tornare sulle spiagge di Naath, l’isola dove la ragazza è nata.

Jaime, Tyrion, Brienne, Podrick, Davos e Tormund si ritrovano intorno al camino per il bicchiere della staffa che ben presto si trasforma in una maratona alcolica. Il bruto dai capelli rossi svela che il suo soprannome è “Veleno di Giganti” perché a 10 anni uccise un gigante e successivamente fu allatto per 3 mesi dall gigantessa a cui aveva ucciso il marito. Jaimie decide poi di rendere a Brienne il giusto tributo al suo coraggio e nomina la donna cavaliere dei sette regni. Infine, complice l’alcoli, tutti cantano una malinconica canzone (Jennys’ Song, tratta dai libri di George R Martin e ispira a Jenny of Oldsones, una donna che attirò le attenzioni del principe Duncan Targaryen)

Arya Stark, invece, decide di trascorrere diversamente sua ultima notte. Dopo aver liquidato il Mastino e Beric Dondarrion con un secco: “Non sprecherò le mie ultime ore con due vecchi miserabili come voi.”, si reca da Gendry, Il fabbro le consegna la sua arma. Ma non è quello il motivo principale della sa visita, Arya non vuole morire vergine e cosi in maniera molto sicura si spoglia e si concede a Gendry

"Il mio vero nome è Aegon Targaryen"

Il secondo episodio dell’ottava e ultima stagione di Il Trono di Spade si chiude con l’incontro fra Daenerys e Jon Snow. Nelle cripte di Grande Inverno, di fronte alla statua di Lyanna Stark, Jon svela la verita alla sua amata Khaleesi pronunciando queste paroloe: “Lyanna e Rhaegar Targaryen si sposarono in gran segreto. Rhaegar morì al Tridente e lei ebbe suo figlio. Robert Baratheon avrebbe ucciso il bambino se l’avesse scoperto. Lyanna lo sapeva. E l’ultima cosa che fece, mentre moriva dissanguata dopo aver partorito fu affidare il figlio a suo fratello Ned Stark perché lo crescesse come suo bastardo. Il mio vero nome è Aegon Targaryen. Dany trasecola di fronte a questa rivelazione. La regina dei Draghi vorrebbe non credere a queste parole. Perché se fosse tutto vero Jon sarebbe l’ultimo erede maschio nato da casa Targaryen e potrebbe rivendicare il Trono di Spade. Ma la conversazione tra i due si interrompe perché gli estranei sono arrivati a Grande Inverno. Tyrion si affaccia dalle mura e osserva l’esercito dei morti. Che la battaglia abbia inizio

