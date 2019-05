Quanto Harry Potter c'è ne Il Trono di Spade?

Dalle magie di Hogwarts alla violenza dei Sette Regni: ai fan più appassionati non sarà certo sfuggito che nel cast de Il Trono di Spade – su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15 con l’ottava e conclusiva stagione – ci sono diversi attori già comparsi nella saga di Harry Potter.



Harry Potter e Il Trono di Spade



Alcuni sembrano familiari, come Natalia Tena, altri sono a stento riconoscibili, come nel caso di Julian Glover: scopriamo insieme gli attori de Il Trono di Spade già comparsi nei film sul maghetto più celebre del cinema.



SCOPRI gli attori comparsi nella saga di Harry Potter e nella serie Il Trono di Spade









Jim Broadbent a tutta magia



L’attore britannico Jim Broadbent, premio Oscar al miglior attore non protagonista nel 2002 per l'interpretazione in Iris - Un amore vero, interpreta un personaggio fantasy sia nella saga cinematografica di Harry Potter che nella serie HBO: dopo avere visto l’attore nei panni del professor Slughorn, che insegna tutti i trucchi per ottenere una pozione magica agli studenti della scuola di magia di Hogwarts, lo ritroviamo sul piccolo schermo come l’Arcimaestro Ebrose presso la Cittadella, uno dei membri dell'Ordine dei Maestri.



LO SPECIALE



Natalia Tena, serva o strega?



Natalia Tena in Harry Potter è la straordinaria Nymphadora Tonks, una Strega Mezzosangue: la star mantiene il medesimo magnetismo ne Il Trono di Spade, dove interpreta l'intrepida Osha nella prima stagione della serie tv, serva della famiglia Stark. Dopo averla persa di vista per qualche tempo, rieccola comparire brevemente nella sesta stagione, per essere poi uccisa da Ramsay Bolton.



Il Trono di Spade: 8 curiosità sulla sigla



Il crudele David Bradley



In Harry Potter l’attore David Bradley è il crudele custode di Hogwarts, Argus Filch, mentre ne Il Trono di Spade presta il volto a Walder Frey, il patriarca senza scrupoli che tradisce la famiglia Stark: per lui e il resto dei Frey le cose si mettono male all’inizio della sesta stagione, quando Arya decide di vendicare i suoi cari portando in scena lo sterminio dell’intera casata. Tra i Frey, nel ruolo di Lothar, ritroviamo anche l’attore Daniel Tuite, che nei film di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 fa una breve apparizione come mago del ministero.



Il Trono di Spade: Jon e Daenerys, le FOTO più belle



Star da Hogwarts ai Sette Regni



Ruolo cruciale, seppur secondario, per l’attore Bronson Webb che in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban veste i panni di uno dei componenti della banda di Draco Malfoy, per poi diventare WIll ne Il Trono di Spade, un membro dei Guardiani della Notte fuggito dagli Estranei per finire giustiziato da Ned Stark. E ancora, Sally Mortemore è Madame Irma Pince, la bibliotecaria di Hogwarts, in Harry Potter e la camera dei segreti, nonché una delle donne che si scorge fra la folla di Braavos ne Il Trono di Spade 6; ricordate, invece, la madre della bella Hermione, conosciuta nella prima parte di Harry Potter e i Doni della Morte? Ad interpretarla è Michelle Fairley, la stessa attrice che presta il volto alla volitiva Catelyn Stark de



Game of Thrones, che fine hanno fatto i personaggi morti?



LO SPECIALE



Infine, ecco l’attore di Harry Potter più difficile da scovare sul set de Il Trono di Spade: Julian Glover. Nel mondo di Hogwarts la star non mostra il volto, ma dà voce al ragno gigante Aragog: prestando un po’ di attenzione al doppiaggio originale, qualsiasi fan lo riconoscerebbe come il Gran Maestro della Cittadella, Pycelle, ne Il Trono di Spade.