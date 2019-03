La nuova stagione di Gomorra, la quarta, debutterà su Sky Atlantic venerdì 29 marzo alle 21.15. Ecco cosa ci ha raccontato Claudio Cupellini , uno dei cinque registi di questo nuovo capitolo della serie: guarda i video

Manca ormai pochissimo al debutto della quarta stagione di Gomorra - La serie. Dopo aver "sbirciato" nel futuro dei personaggi principali (Genny, Azzurra, Enzo, Valerio, Patrizia), è tempo di passare la palla ai registi, che ci parlano della loro esperienza sul set e di cosa Gomorra rappresenta per loro. Gomorra 4: chi sono i nuovi registi della nuova stagione VIDEO Ad aprire le danze è Claudio Cupellini (regista degli episodi 11 e 12), veterano della serie. Interessato al "lato oscuro" delle persone, siamo sicuri che per lui lavorare a Gomorra sarà stata una vera e propria manna dal cielo! In una serie formata praticamente solo da "eroi negativi", il lato oscuro è la regola, al punto che, quando si vede un personaggio fare qualcosa di moralmente, eticamente e legalmente NON riprovevole, si rimane quasi più a bocca aperta per quello che non per un agguato o una rapina con tanto di bomba! Non manca ovviamente il momento sentimentale: Cupellini è rimasto colpito fin dall'inizio dalla forza emotiva della serie dentro e fuori dal set, perché Gomorra nel corso degli anni, e al di là delle futili polemiche che sono sorte all'inizio, è diventata parte integrante degli spazi cittadini e della vita di moltissime persone.

Parlando invece dei cambiamenti a cui è andata incontro Gomorra dalla prima alla quarta stagione, Cupellini spiega bene come la serie sia cambiata, si sia evoluta, restando però sempre fedele a sé stessa. Proprio come accade alla persone, si è partiti da una sorta di età dell'innocenza (la prima stagione), poi si è passati per una necessaria e doverosa crescita, e ora si può affermare con certezza che Gomorra - La serie è in piena maturità.

A cambiare, poi, è stata anche la stessa città di Napoli: da una Scampia che non è più la scampia del 2013/2014 ai vicoli del centro città, che hanno mantenuto il loro stile pur vivendo una sorta di metamorfosi, è bello vedere il passare del tempo, perché il passare del tempo è segno di vita vera, di vita vissuta.

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo alle 21.15.

Gomorra - La serie: cosa vedremo nella quarta stagione?

La storia che vedremo nei nuovi episodi - girati fra Napoli e dintorni, Bologna, Reggio Emilia e Londra - riparte da Genny, ormai sempre più solo e per questo sempre più in pericolo. L’erede del clan Savastano è sopravvissuto a tutto, ma qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. Per proteggere la sua famiglia dovrà prendere decisioni difficili, arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia. Con Patrizia, Genny dovrà stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio per ora vedono confermata la posizione del loro clan nel centro di Napoli, ma presto si troveranno ad affrontare importanti (e pericolosi) cambiamenti.

SCOPRI DI PIU'

Gomorra 4, le prime foto dal set

Gomorra 4, anticipazioni: tutti gli indizi nel trailer

Gomorra 4, video dal backstage: un giorno sul set con Enzo

Gomorra - La Serie: il riassunto delle prime 3 stagioni

Gomorra 4, scopri tutto nello speciale dedicato alla serie