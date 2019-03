Tutto su Valerio: La storia di Valerio fino alla stagione 3

Da ragazzo annoiato della Napoli bene a uomo del Sistema fedelissimo all'amico-fratello Sangueblù: il percorso di Valerio è stato fisico - da Posillipo a Napoli centro - oltre che "spirituale", ma d'altronde O'Vocabulà è un ragazzo pieno di sorprese. Della serie: oltre alla bella dizione e al parlar forbito c'è di più.

Non sappiamo se Valerio sia o meno figlio unico, ma lo diamo per scontato. E non solo perché, di fatto, non viene mai fatta menzione di un ipotetico fratello o di un'ipotetica sorella, ma anche, soprattutto, per la sua ricerca di un legame di quel genere, che per lui, lontanissimo dal padre, è quasi una necessità. Non a caso, quando conosce Enzo e scatta quel qualcosa Valerio capisce immediatamente che il suo futuro è insieme a lui, al suo fianco.

Come spiega bene Loris De Luna, O'Vocabulà nutre un fortissimo senso di fratellanza nei confronti di Sangueblù, e per lui è veramente disposto a fare di tutto. Pian piano, però, Valerio si inserisce nel gruppo dei giovani ribelli di Forcella...e finalmente capisce cosa significhi appartenere a qualcosa e a qualcuno, cosa significhi condividere un obiettivo e, soprattutto, un ideale (per quanto sbagliati questi possano essere, chiaramente). E' questo il bisogno di Valerio: riempire un vuoto, soddisfare un bisogno di appartenenza.

La trasformazione di Valerio è graduale, ma c'è, sia dal punto di vista esteriore - meno giacche, camicie e pantaloni con la riga, più giubbotti, jeans e t-shirt - sia dal punto di vista interiore, nel suo modo di pensare. La sua arma, però, come ricorda bene l'attore che lo interpreta, resta sempre la parola. Che, se usata in maniera intelligente e mirata, può creare più danni di una pistola. Con le parole Valerio tesse le sue trame e attira in trappola i nemici. E, sempre con le parole, Valerio gestisce e controlla gli amici.

O'Vocabulà ha assaporato il potere. E gli è piaciuto. Più del previsto.

