Gomorra 4, quando inizia e cosa c'è da sapere

Meno di un mese all'inizio della nuova attesissima quarta stagione di Gomorra - La Serie . La morte di Ciro ha mescolato le carte in tavola, Genny ora è da solo e con un nuovo obiettivo: scopri quando andranno in onda i nuovi episodi.

Meno di un mese al tanto atteso debutto della quarta stagione di Gomorra - La serie, una delle produzioni che ha più appassionato il pubblico italiano negli ultimi anni. La morte di Ciro ha provato Genny che ora si ritrova solo e con un obiettivo da perseguire, ovvero assicurare a suo figlio Pietro un’eredità diversa da quello che egli ricevette da suo padre. Il finale indimenticabile della terza stagione ha mescolato completamente le carte in tavola aprendo a nuovi impensabili scenari.

Gomorra 4: quando inizia

L’appuntamento con l’inizio della nuova stagione di Gomorra è fissato per venerdì 29 marzo 2019 su Sky Atlantic. La serie sarà composta da ben dodici episodi che riporteranno il pubblico all’interno di uno dei mondi più pericolosi e adrenalinici del piccolo schermo. Protagonista assoluto sarà ovviamente Genny che al fianco di sua moglie Azzura cercherà di costruire un nuovo futuro per la loro famiglia.

Gomorra 4: tutto quello che c’è da sapere

La quarta stagione riparte dall’evento più sconvolgente della serie, ovvero la morte di Ciro. Genny ora è solo, il suo amico non c’è più, l’unico punto di riferimento è sua moglie e il piccolo figlio Pietro. L’uomo è stanco di questa vita e desidera che i suoi cari possano avere un futuro più tranquillo, per questo motivo prende una decisione importante: diventare un uomo d’affari a Londra.

Uscire dalla malavita e iniziare una nuova carriera lavorativa sembra il passo perfetto verso l'avvio di giorni migliori, ma come annunciato anche dal trailer, purtroppo niente è come sembra. Se da un lato Genny si avvicina a questa nuova vita, dall’altro Patrizia prende in mano le redini della situazione, non incontrando però il favore di tutti: perché essere guidati da una donna?

Ecco quindi schiudersi un ventaglio di situazioni pericolose, intrighi, sparatorie ed eventi che rimescoleranno nuovamente le carte in tavola.

Gomorra 4: Marco D’amore ci sarà ma alla regia

La morte di Ciro sarà il detonatore per tutta la nuova stagione che ripartirà proprio dal tragico evento. Nonostante Marco D’Amore non sia più presenta all’interno della storia, l’attore ha comunque preso parte alle riprese visto il suo nuovo ruolo come regista per due episodi.

Le riprese della nuova stagione di Gomorra sono avvenute nel 2018 e sono terminate alla fine dell’anno, numerose le location scelte, tra le quali Reggio Emilia, Londra e Bologna.

La serie, nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo romanzo omonimo, è una produzione Sky, Cattleya e Fandango.