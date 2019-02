Dopo il quiz sulle frasi e su chi le ha dette, ecco il quiz che decreterà definitivamente se siete o non siete degli esperti di Gomorra - La serie , in onda con la quarta stagione dal 29 marzo, in prima tv su Sky Atlantic. Continua a leggere, guarda il VIDEO e fai il QUIZ.

Gomorra - La serie: cosa vedremo nella quarta stagione?

La storia che vedremo nei nuovi episodi - girati fra Napoli e dintorni, Bologna, Reggio Emilia e Londra - riparte da Genny, ormai sempre più solo e per questo sempre più in pericolo. L’erede del clan Savastano è sopravvissuto a tutto, ma qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. Per proteggere la sua famiglia dovrà prendere decisioni difficili, arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia. Con Patrizia, Genny dovrà stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio per ora vedono confermata la posizione del loro clan nel centro di Napoli, ma presto si troveranno ad affrontare importanti (e pericolosi) cambiamenti.