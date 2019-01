Gomorra, il primo teaser della quarta stagione rivela la data di uscita

Dopo le prime foto , ecco finalmente il primo teaser con le nuove immagini della quarta stagione di Gomorra - La serie , in onda in primavera su Sky Atlantic. Nel video viene finalmente rivelata la data di uscita: 29 marzo 2019. GUARDA IL VIDEO

Gomorra 4, quando esce la nuova stagione?

Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione.

Il serratissimo teaser trailer riprende proprio da lì dove si era chiusa la terza stagione di Gomorra, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto l’Immortale, Genny è rimasto per la prima volta solo. Nelle prime immagini dei nuovi episodi si vedono tutti i protagonisti superstiti: Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

Da Genny, ormai sempre più solo e per questo sempre più in pericolo, riparte la storia dei nuovi episodi, girati fra Napoli e dintorni, Bologna, Reggio Emilia ma anche Londra. L’erede dei Savastano è sopravvissuto a tutto, ma qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. Per proteggere la sua famiglia dovrà prendere decisioni difficili, arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia Savastano. Con Patrizia, Genny dovrà stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli e si troveranno ad affrontare importanti cambiamenti

Nel panel dei registi della nuova stagione torna Francesca Comencini, regista dei primi 4 episodi e alla supervisione artistica. Torna anche Claudio Cupellini (regista degli ultimi due dei nuovi episodi), mentre di esordio assoluto alla regia di Gomorra – La serie è il caso di parlare per Marco D’Amore (regista del quinto e del sesto episodio), per la prima volta sul set dietro la macchina da presa, per Enrico Rosati (settimo e ottavo episodio), aiuto regia delle prime tre stagioni e regista di Gomorra VR - We own the streets, e per Ciro Visco, anche lui aiuto regia nelle prime tre stagioni nonché regista del nono e decimo dei nuovi episodi.

La nuova stagione di Gomorra, da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editore), è una produzione Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Il soggetto di serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia sono Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

Gomorra – Quarta stagione debutterà il 29 marzo in esclusiva su Sky Atlantic.