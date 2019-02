Cosa chiederesti a Ciro, Genny, Valerio, Enzo "Sangueblù", Azzurra e Patrizia? Quali domande vorresti fare per capire un po’ meglio quello che succederà nella quarta stagione di Gomorra - La serie, il cui debutto è atteso su Sky Atlantic il 29 marzo? GUARDA I VIDEO E SCOPRI DI PIU'

Manca davvero poco all'inizio della quarta stagione di Gomorra - La serie, il cui debutto è atteso su Sky Atlantic il 29 marzo. Cosa ci aspetta non è ancora dato saperlo, ma alcuni indizi dal teaser e soprattutto nel trailer rilasciato qualche settimana fa ci fanno capire cosa potrebbe succedere. Partiamo da Genny e la sua famiglia, che sembrano aver imboccato una nuova vita. Ma nuovi personaggi che promettono di dire la loro in un Sistema dall'equilibrio sempre più precario riusciranno a fargli cambiare idea? Ricordiamo che saranno dodici nuovi episodi di Gomorra – prodotti da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. Alla regia Francesca Comencini (responsabile anche della supervisione artistica della quarta stagione), Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco. Genny e Ciro rispondono alle domande dei fan - (Guarda il video in testa all'articolo) Tra domande tra il serio e il faceto, Ciro di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito) rispondono alle tantissime domande dei fan di Gomorra – La serie, curiosi di conoscere un po’ di più degli sviluppi dell’oramai imminente quarta stagione. Pur non anticipando poco di quello che sarà, i due top player della seria tv di Sky stanno al gioco, divertiti e divertenti. Valerio e Enzo rispondono alle domande dei fan



Anche Valerio “O Vucabula” (Loris De Luna) e Enzo "Sangueblù" (Arturo Muselli) rispondono alle domande dei tanti fan di Gomorra – La serie. Fra queste non poteva non mancare quella sulla sorte di Ciro Di Marzio, morto nel finale della terza stagione. Tanti, troppi non sono convinti della scomparsa dell’Immortale. Perché “fonti certe” dicono che potrebbe essere vivo e riprendersi “quello che è suo”. Non siete ancora convinti? Allora guardate questo video!





Azzurra e Patrizia rispondono alle domande dei fan



Il lato femminile di, ovvero Azzurra (Ivana Lotito) e Patrizia (Cristiana Dell'Anna), non potevano esimersi dal rispondere alle domande della rete. Per esempio, chi cucina a casa Savastano? Dove si può trovare la giacca di Patrizia? Cosa piace ad Azzurra di Genny? Insomma anche se le loro risposte sembrano leggere, non vi fidate…perché loro sono delle dure, delle donne spietate. E non aggiungiamo altro!