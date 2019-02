Il web chiede, Gomorra risponde, e l'argomento è decisamente scottante. E' veramente morto, oppure è veramente (l')Immortale? Sul destino di Ciro Di Marzio si è detto e scritto di tutto, ma noi vi sveliamo l'unica verità: guarda il video

Il soprannome "Immortale" è un soprannome di un certo peso, e lo sa bene Marco D'Amore, che per tre stagioni ha interpretato Ciro Di Marzio, uno dei personaggi più amati dal pubblico di Gomorra - La serie. Nel dodicesimo episodio del terzo capitolo, però, abbiamo visto Ciro sacrificarsi al posto dell'amato Genny e, su richiesta di Enzo, morire al suo posto, peraltro proprio per mano sua. In realtà l'Immortale è stato fedele al suo soprannome fino in fondo: sopravvissuto a ogni attacco, a ogni tragedia, a ogni difficoltà fin da bambino, alla fine è morto per sua libera scelta. Il suo è stato un sacrificio, un gesto di amore puro, nonché l'unica fine possibile del suo percorso di redenzione. Abbiamo dunque viso Genny sparare a Ciro, e poi abbiamo visto il corpo di Ciro andare a fondo, inghiottito dalle acque del Golfo di Napoli. Eppure c'è qualcuno che, ancora oggi, non crede che l'Immortale sia veramente morto. Una volta per tutte, ecco svelata la verità: Ciro Di Marzio è morto. He's gone. Er ist tot. Il est mort. El esta muerto. E' muort'. E se qualcuno vuole dirlo in un'altra lingua, che si faccia avanti.

Dunque Ciro è morto, l'abbiamo capito, ma Marco D'Amore è stato comunque presente nella quarta stagione, anche se in vesti diverse, nello specifico quelle di regista della serie.

Per quale motivo, però, alcuni fan di Gomorra si sono rifiutati per così tanto tempo di accettare la dura realtà? Per le bollicine d'aria vicine al corpo di Ciro in acqua nelle ultimissime inquadrature della stagione 3. Della serie: a cosa non ci si attacca pur di non accettare la verità!

Ad ogni modo, gli attori del cast principale della quarta stagione confermano all'unanimità che no, Ciro Di Marzio non è vivo. Capito? No vivo, sì morto! Come dice in maniera chiarissima Cristiana Dell'Anna, le bolle NON sono sintomo di vita, bensì di aria nel giubbotto. Punto!

Mettiamoci dunque il cuore in pace e prepariamoci al ritorno di Gomorra - La serie, in onda con i nuovi episodi su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo.

