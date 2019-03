Tutto su Azzurra: La storia di Azzurra fino alla stagione 3

Cosa succederà nei nuovi episodi di Gomorra - La serie al personaggio di Ivana Lotito, Azzurra Savastano, moglie, complice e alleata di Gennaro, nonché madre di suo figlio e regina di un vero e proprio impero criminale? A raccontarcelo è l'attrice pugliese, che veste i panni del personaggio dalla seconda stagione.

Azzurra Avitabile, questo il suo cognome prima di prendere quello del marito, è, come ben sanno i fan, la figlia di Don Giuseppe, un nome grosso del Sistema che da Napoli si trasferisce a Roma e che lì fonda il suo ricco regno personale. Nella stagione 2 della serie Azzurra e Gennaro, che si erano conosciuti da bambini ma che poi non si sono più visti per molti anni, si incontrano, e tra loro scatta immediato il colpo di fulmine. Lei, cresciuta in un certo ambiente e con un certo padre, è la donna perfetta per lui, e infatti Azzura si rivela la scelta giusta in più occasioni.

Nella terza stagione la vediamo vivere momenti veramente duri e drammatici: prima la separazione dal marito, rispedito a Scampia da suo padre, desideroso di vendetta per essere stato sbattuto in carcere, poi il rapimento del piccolo Pietro, sempre a opera del genitore, completamente accecato dal rancora e dalla rabbia. Come ben ricorderanno i fan, alla fine per la nuova famiglia Savastano le cose si sono messe a posto, ma si sa che in Gomorra gli equilibri sono sempre precari.

Azzurra è un personaggio finora considerato recurring, ricorrente (dicitura decisamente più corretta rispetto a secondario), ma, nonostante si sia vista meno di altri, il suo carattere è venuto fuori fin da subito. Azzurra è sicuramente la figlia e la moglie di qualcuno, ma non è solo quello: è una donna che è cresciuta in un certo modo, in un certo ambiente, ed è assolutamente in grado di tenere testa agli uomini della sua vita.

Come riferisce Lotito, nella quarta stagione vedremo un'Azzurra e un Gennaro cresciuti, e capiremo cosa li ha fatti avvicinare e mettere insieme. Il loro rapporto, infatti, non è solo un rapporto romantico: è anche un'unione di intenti, un vero e proprio sodalizio a 360 gradi. I novelli coniugi Savastano, infatti, sono molto più simili di quanto non possa sembrare a un primo, distratto sguardo. Sono complici, nel bene e nel male.

E' dunque Azzurra l'erede simbolica di Donna Imma? Parrebbero proprio così. La Signora Savastano nella quarta stagione mostrerà nuovi lati di sé, e la vedremo nei panni non solo di moglie e di madre, ma anche di donna d'affari, intraprendente, furba e a tratta spietata.

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo.