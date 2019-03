La quarta stagione di Gomorra - La serie si fa sempre più vicina. In attesa di venerdì 29 marzo, data del debutto, alle 21.15, su Sky Atlantic, andiamo a scoprire cosa succederà a Gennaro Savastano. A raccontarcelo è Salvatore Esposito, un vero immortale, l'ultimo personaggio della prima stagione ancora in vita: guarda il video.

Tutto su Genny: La storia di Gennaro Savastano fino alla stagione 3

Cosa succederà nei nuovi episodi di Gomorra all'unico superstite della prima stagione? Stiamo ovviamente parlando di Genny Savastano, il personaggio interpretato da Salvatore Esposito. Morto Ciro Di Marzio nel finale del terzo capitolo - morte che in realtà è stata un sacrificio, che è stata scelta dallo stesso Immortale e che ha segnato il compimento del suo percorso di "redenzione", quantomeno nei confronti dell'amico fraterno -, ora non resta che lui.

Ma Gennarì, come lo chiamava per sminuirlo Scianèl, in realtà non è solo: ha una moglie, che ama tantissimo e di cui si fida tantissimo, e ha un figlio, che è la sua ragione di vita. In più ha anche Patrizia, un'alleata fedele e assolutamente in grado di farsi rispettare. La scomparsa di Ciro, però, è stata un colpo pesantissimo per lui. Ciro era un amico, Ciro era un fratello, Ciro era una delle pochissime persone in grado di ferirlo veramente a livello emotivo. Ciro era la sua vecchia vita. Ora, dunque, è tempo di guardare avanti.

Per il bene di Pietro, per non farlo crescere col veleno in corpo, proprio com'è cresciuto lui, Genny decide di affidare i suoi affari a Patrizia e di reinventarsi imprenditore. Ed è proprio in queste vesti che lo vedremo nella nuova stagione. Al suo fianco c'è sempre Azzurra, che ormai è diventata il suo braccio destro. I due sono cresciuti, come persone, come genitori, e soprattutto come coppia.

Gennaro ovviamente si troverà davanti nuove sfide, ma non si lascerà intimidire: arriverà a chiedere aiuto quando ne avrà bisogno, questo sì, ma non si tirerà indietro. Come preannuncia Salvatore Esposito, vedremo un Genny a tratti anche più "cattivo" e più violento, ma, allo stesso tempo, vedremo anche un Genny che ci sorprenderà.

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo.