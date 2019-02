(@BassoFabrizio)



Ora è davvero l'ultimo anti-eroe di Gomorra - La Serie rimasto sulla piazza. Che non è una metafora. Anche se quello che era il centro storico di Napoli è poi diventato una città e ora si andrà all'estero, come è stato rivelato non molto tempo fa, in occasione della prima conferenza stampa della quarta stagione, che arriva su Sky Atlantic venerdì 29 marzo alle ore 21.15. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà, quali saranno i nuovi equilibri, come il mondo di Gomorra si insinuerà nel mondo della finanza, ripercorriamo la storia di Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito.



Se c'è una figura che è cresciuta, è cambiata, è passata da figlio viziato di papà a boss capace di cadere e rialzarsi, capace di avere una famiglia e metterla in sicurezza, è Genny Savastano. Salvatore Esposito ha portato il suo personaggio da ombra di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) e doppia ombra di suo padre Don Pietro (Fortunato Cerlino) a dominatore. Almeno finché non sono arrivati i nuovi conquistatori capitanati da Enzo "Sangueblù" (Arturo Muselli) spalleggiato da Valerio (Loris De Luna). A questo punto le carte vanno nuovamente mescolate e si riparte.

Non dimentichiamo che nel frattempo Genny è diventato papà. Sua moglie Azzura (Ivana Lotito) gli ha dato il piccolo Pietro, ma soprattutto quella che era una figura femminile marginale gradualmente è cresciuta fino a imporsi per carattere e idee chiare, oltre che per una bellezza che conquista lentamente. Sotto molti punti di vista ricorda la mamma di Genny, l'indimenticata Donna Imma (Maria Pia Calzone), una donna autoritaria e protettiva, con l'occhio vigile e il cuore aperto e, seppure non in toto, puro. Caduta per una vendetta, da quel giorno la vita di genny è cambiata. Ha dovuto avvicinarsi all'autoritario padre, che all'epoca guardava con benevolenza più il suo luogotenente Ciro che la carne della sua carne.

Ma prima di trovare l'amore in Azzurra, Genny ha dovuto confrontarsi con altre due donne di grande carattere e personalità seppure distantissime tra loro. Stiamo parlando di Scianèl (Cristina Donadio) con la quale si è innescato un rapporto di amore e odio, sottimissione e comando, che solo la morte dell'ambiziosa camorrista ha spento. E poi c'è Patrizia (Cristiana Dell'Anna) che ritroverà nella quarta stagione, una delle figure più ambigue, controverse e affascinanti della serie. Perché è entrata nel meccanismo come ombra di Don Pietro in un periodo in cui doveva stare nascosto e poi, scena dopo scena, lei che dal male voleva stare lontana si è trovata a esserne un ingranaggio dei più ambigui.



E ora che all'orizzonte sventola il vessillo della quarta stagione, Genny ha lo sguardo ancora più ampio. Le sue pupille saranno a Napoli come nella City londinese, ma quello che più destabilizza è cosa succederà ora che Ciro l'Immortale è morto. Ucciso durante una festa proprio dalla mano fraterna di Gennarì. Il boss si ritrova senza un amico, senza una persona cui chiedere consiglio, senza una persona con cui confrontarsi anche a muso duro ma con schiettezza.

Genny sarà l'ultimo a rappresentare il vecchio mondo, asserragliato in un suo fortilizio, oppure sarà un traghettatore? Azzurra sarà una buona consigliera? Patrizia con chi si schiererà? Sangueblù e Valerio come affronteranno la nuova geografia del male? Il sipario inizierà a dischiudersi il 29 marzo, ma nell'attesa possiamo rivivere i momenti clou della storia di Genny Savastano in questo video che è un collage di emozioni, violenza e umanità.