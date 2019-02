Il 29 marzo su Sky Atlantic , in esclusiva per l’Italia, arriva l’attesissima quarta stagione di Gomorra - La serie . Nell'attesa ripercorriamo la storia del personaggio di Azzurra, la moglie di Genny Savastano, una donna forte, impavida, nata e cresciuta in un mare criminale in cui ha dimostrato più volte di saper navigare pur non essendone artefice. Continua a leggere e guarda il video.

L’ultimo ciak è stato battuto a dicembre. Dopo otto mesi di riprese che hanno portato la macchina produttiva di Gomorra – La serie da Napoli a Londra, Bologna e Reggio Emilia, si è fatto ritorno alla base per girare le scene finali dei nuovi dodici episodi. Sconfinare il territorio partenopeo ha fatto emergere quell'idea (corretta) di "situazioni che accadono ovunque", facendo percepire l'estensione del fenomeno camorristico e la "grandezza" della criminalità. Più di cento location differenti, oltre 3500 figuranti, nuovi personaggi e volti storici come quello di Azzurra, interpretata dall'attrice pugliese Ivana Lotito.

Azzurra è la figlia di Don Giuseppe Avitabile, nonché la fiamma ardente di un giovane Genny Savastano (figlio dell’indimenticato boss della camorra Don Pietro Savastano e di Immacolata detta Donna Imma) che esplode in un fuoco di passione il cui coronamento è il matrimonio. Parentesi felice, ma anche la giusta occasione per incastrare - durante il banchetto, per volere di Genny e omissione della figlia - Don Avitabile, boss napoletano trapiantato a Roma per portare i suoi affari nella Capitale e dintorni, che finisce dunque in carcere.

Non mancano le liete notizie: nel corso della seconda stagione, il vero amore di Azzurra e Genny ha come epilogo la nascita del piccolo Pietro Savastano, l'erede. Contemporneamente, Don Pietro Savastano cade una volta per tutte. Bene e male si intrecciano indissolubilmente. Il clan Savastano gestisce nuovamente le piazze di spaccio di Scampia, Secondigliano e dintorni, ma non solo, Genny dirige anche il business del suocero. Il matrimonio con Azzurra prosegue a gonfie vele e il piccolo Pietro cresce spensierato, circondato dall'amore di due genitori fatti l'uno per l'altra.

E' passato un anno dall'incarcerazione di Don Giuseppe Avitabile ed è giunto il momento della sua uscita di prigione. Ci troviamo immersi in una terza stagione incentrata sull'unico obiettivo del boss: vendicarsi. Su Azzurra gravano due cognomi ingombranti che le impongono scelte radicali, ma la determinazione e la fermezza che la contraddistinguono non la faranno mai pentire di aver scelto di stare dalla parte del marito, alla quale è fedelissima.

Inizia una guerra tra Savastano e Avitabile, ma la vendetta di quest'ultimo arriva rapida e parecchio dolorosa. Don Giuseppe sequestra Azzurra e il nipotino Pietro tra le mura di casa sua, facendoli vivere sotto costante osservazione e imponendo il divieto assoluto di avere ogni minimo contatto con Gennaro che, a causa della lontananza dalla sua famiglia, è sull'orlo di un delirio emotivo. Lontano dal campo di battaglia, Azzura vive lo scontro quotidiano con il padre, che arriva anche a minacciarla: o lui o il marito. E se sceglierà Genny, la sua vendettà sarà tremenda.

Ma Azzurra mostra di saper gestire le situazioni più pericolose e delicate con cautela, acume e quel poco di fermezza necessaria per essere designata come una fedele compagna. Una donna che mette l'amore per la sua famiglia al primo posto, anche a costo di sacrificare per sempre il vincolo sanguigno col padre. I suoi sentimenti la rendono coraggiosa, prende decisioni talmente drastiche da segnare per sempre il proprio destino, come quando le viene strappato dalle braccia il piccolo Pietro e ordina a Gennaro di togliere di mezzo suo padre una volta per tutte.

Don Giuseppe Avitabile muore al termine della terza stagione, quando la sua auto viene fatta saltare in aria da Ciro su ordine di Gennaro. Eliminato il suocero, Genny riabbraccia Azzurra e Pietro. Cosa vedremo nella quarta stagione?

La storia che vedremo nei nuovi dodici episodi mostrerà Azzurra nella nuova casa dei coniugi Savastano a Londra. Genny, ormai solo e in pericolo, privatosi, non per scelta, del supporto di Ciro Di Marzio l'Immortale, per proteggere la sua famiglia dovrà cambiare strategia, spingendosi in terra straniera, dove si reinventerà uomo d’affari per lasciare un’eredità a suo figlio Pietro, un'eredità diversa da quella lasciata a lui dal padre. Prenderà le distanze dalle vecchie conoscenze affidando il suo regno nelle mani di Patrizia. Metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia. Nello snodarsi di questi eventi, anche in questa stagione nulla sarà ciò che appare in superficie.