Gomorra 4, video dal backstage: un giorno sul set con Enzo

La quarta stagione di Gomorra – La serie è ormai dietro l’angolo , così, in attesa del 29 marzo , giorno del debutto su Sky Atlantic, per ingannare gli ultimi momenti di attesa andiamo a fare un giro sul set insieme all’interprete di Enzo “Sangueblù” , Arturo Muselli: guarda il video.

Ma chissà cosa sarà mai successo sul set di Gomorra 4? Siete curiosi, vero? Beh, allora oggi è il vostro giorno fortunato, perché Arturo Muselli, l’interprete di Enzo “Sangueblù”, durante le riprese ha girato un interessante video che ci porta dietro le quinte dell’acclamata produzione originale Sky.

Il video-racconto, a opera dell’attore napoletano, comincia ovviamente con la trasformazione nel personaggio: addio maglietta gialla (una cosa che Enzo non indosserebbe MAI E POI MAI!!), benvenuta t-shit nera, perché il nero è il colore dei veri duri. Non possono ovviamente mancare il parrucco e il trucco. Trucco che, nel caso del personaggio di “Sangueblù”, non è semplice make-up, ma è anche trucco prostetico. Una sistemata a barba e capelli, l’applicazione dei tatuaggi, e poi ci si concentra su un dettaglio fondamentale: l’occhio destro. Occhio che, come ben ricorderanno i fan della serie, Enzo perde nell’agguato a Don Arenella.

Entrato nei panni di Enzù, Muselli si reca sul set. Le riprese sono dirette dal regista Ciro Visco, una delle new entry della quarta stagione dietro la macchina da presa (ve ne abbiamo parlato qui). Dare un’occhiata dietro le quinte è sempre emozionante, non c’è che dire.

Dopo le necessarie prove – si prova sempre prima di girare una scena, per capire dove è meglio che si posizionino gli attori e dove deve piazzarsi l’operatore –, è tempo di “ciak, motore, azione!” Non è ben chiaro dove siano ambientate queste scene, ma pare proprio che Enzo, O’Belle’Bbuono (Alessandro Palladino), O’Crezi (Carlo Caracciolo) e compagni si trovino in un ambiente sotterraneo. Una riunione segreta?

Arriva finalmente il momento più atteso: la pausa! Come dice Muselli, finalmente se magna. Dopo un momento di convivialità tra cast artistico e tecnico si torna a girare, ma poi, quasi alle tre della notte, o del mattino, fate voi, c’è un’altra meritatissima pausa cornetto (o brioche, fate voi anche in questo caso!). Alle 4.30 il regista dichiara la fine delle riprese. Dopo un passaggio obbligato al trucco – per “smontarsi tutto”, dice il simpatico interprete di Enzo –, si può finalmente andare a riposare.

Noi fan, invece, restiamo in fervente attesa!

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo alle 21.15.