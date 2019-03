Tutto su Patrizia: La storia di Patrizia fino alla stagione 3

Cosa succederà nei nuovi episodi di Gomorra - La serie al personaggio di Cristiana Dell'Anna, Patrizia, la tigre del Sistema? A raccontarcelo è l'attrice napoletana, che veste i panni di questo mutevole e affascinante personaggio dalla seconda stagione.

Costretta a entrare nel giro dallo zio, il defunto Malammore, per essere gli occhi, le orecchie e la bocca di Don Pietro durante la latitanza, di strada Patrizia ne ha fatta parecchia. E se all'inizio cercava di autoconvincersi che in fondo stava facendo quello che stava facendo solo per prendersi cura dei suoi fratelli, ai quali ha fatto da madre e da padre per molti anni, col passare del tempo Patrizia ci ha preso gusto. Il potere, d'altronde, fa gola a tutti. Anche, soprattutto, a chi non ha mai avuto alcun interesse ad averlo.

Come ben spiega Cristiana Dell'Anna, la fascinazione di Patrizia è tale da travolgerla completamente, è così forte da arrivare a farle perdere sé stesse e a farle amare ciò che prima odiava.

Abbiamo lasciato la tigre di Napoli nord in un momento decisamente cruciale: dopo aver premuto il grilletto, dopo aver ucciso Scianèl, Patrizia capisce, e accetta, che da lì non si torna più indietro. Non che lo voglia: la fedeltà al clan Savastano e la sua furbizia le hanno permesso di salire in fretta la scala del potere, e la sua "carriera" è in continua crescita.

Nella nuova stagione, Patrizia è, per usare le parole della sua interprete, una criminale a tutti gli effetti. Ma siamo completamente sicuri che sia pronta per cominciare a volare con le proprie ali?

Parlando del personaggio di Cristiana Dell'Anna e della sua ascesa non si può non menzionare l'elefante nella stanza, cioè il fatto che Patrizia è una donna. Com'è possibile che una "femmena" che, peraltro, non è neanche la moglie di nessuno, si sia messa in testa di comandare? Il suo modo di gestire le cose, un modo decisamente diverso e, come dice Dell'Anna, decisamente femminile, darà fastidio ad alcuni fedelissimi di Gennaro, primo fra tutti Nicola.

Nei nuovi episodi Patrizia dovrà dunque guardarsi le spalle, e dovrà farlo da sola. I suoi tentativi di non perdere di vista il suo lato emotivo falliranno clamorosamente: essere in cima significa essere soli. Specialmente per una "femmena."

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo.