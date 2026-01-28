Shrinking 3, la serie tv con Harrison Ford e Michael J. Fox

Shrinking 3, trailer, trama e cast della serie tv con Harrison Ford e Michael J. FoxSerie TV
Introduzione
Il primo episodio della terza stagione della serie tv drammatica Shrinking è uscito il 28 gennaio su Apple TV (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), mentre le successive puntate usciranno ogni settimana fino all’8 aprile. Poco prima del lancio, Shrinking ha anche ottenuto il rinnovo per la quarta stagione.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Creata da Bill Lawrence (Scrubs e Ted Lasso), Brett Goldstein (Ted Lasso) e Jason Segel, la serie tv racconta le vicende del terapeuta in lutto Jimmy (lo stesso Jason Segel), che rivoluziona il mondo della terapia infrangendo le regole, dicendo ai propri pazienti esattamente quello che pensa e causando così notevoli cambiamenti nelle vite delle persone, compresa la sua. Proprio il tema del cambiamento e della crescita personale sono al centro della nuova stagione, dal lento progresso della malattia del mentore di Jimmy, Paul (Harrison Ford), all’arrivo di un bambino nella vita dell’avvocato e migliore amico di Jimmy, Brian (il candidato agli Emmy Awards Michael Urie), e di suo marito Charlie (Devin Kawaoka), fino alla crescita di Alice (Lukita Maxwell), la figlia di Jimmy che, dopo la morte della madre, ha dovuto cavarsela da sola perché il padre stava affrontando la depressione.
IL CAST E LE GUEST STAR
Il cast della serie tv Shrinking include Jason Siegel, Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Le guest star della terza stagione comprendono Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders. Tra le nuove aggiunte della stagione ci sono inoltre Jeff Daniels, Michael J. Fox, Candice Bergen, Sherry Cola e Isabella Gomez.
IL RITORNO DI MICHAEL J. FOX
Michael J. Fox è tornato sullo schermo per la prima volta in sei anni proprio nella serie tv Shrinking. La rivista Rolling Stone ha pubblicato una breve clip del primo episodio della terza stagione, intitolato My Bad, dove lo psicoterapeuta Paul (Harrison Ford), alle prese con il morbo di Parkinson, siede nella sala d’attesa di uno studio medico accanto a Gerry (Michael J. Fox), un altro paziente che, però, affronta uno stadio più avanzato della malattia. “Un leggero tremore, ucciderei per avere un f*****o tremore come quello”, scherza Gerry dopo aver stretto la mano a Paul, che gli risponde di soffrire di rigidità e di dolore al lato sinistro, prima di aggiungere: “Dico alla mia ragazza che il sesso aiuta, ma lei è un medico, quindi sa che dico un sacco di s*******e”. Quando Paul ammette di sentirsi “stupido" a lamentarsi con lui, Gerry replica: “Oh, per favore. Siamo tutti sullo stesso treno di m***a che ci porta verso la m***a”. Poco dopo, aggiunge: “Basta lamentele, sono ancora qui. Quindi, f*****o il Parkinson”. Quando viene chiamato per l’appuntamento, anche Paul ripete la frase: “F*****o il Parkinson”. Gerry, a sua volta, ribadisce il mantra, ma poco dopo realizza: “Che c***o? Ero qui prima io!”. Michael J. Fox, che nella vita reale soffre davvero della malattia di Parkinson, aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2020 dopo aver recitato in due episodi della serie tv The Good Fight. In seguito, aveva comunque doppiato il cortometraggio animato Back Home Again ed era apparso in due documentari, rispettivamente uno sulla sua vita e un altro sulla macchina del tempo DeLorean del film Ritorno al futuro. Ora l’attore si è riunito al co-creatore di Shrinking, Bill Lawrence, che aveva già diretto la sitcom Spin City dove lui aveva recitato negli anni Novanta e ideato la serie tv Scrubs dove aveva invece avuto il ruolo di guest star.
LE CANDIDATURE AGLI EMMY AWARDS E AI GOLDEN GLOBE
La critica e il pubblico hanno accolto con entusiasmo la serie tv Shrinking, che aveva debuttato nel 2023. Numerosi anche i riconoscimenti, dalle candidature di Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams e Michael Urie agli Emmy Awards, alle nomination di Jason Segel e Harrison Ford ai Golden Globe, fino alla candidatura della stessa serie tv Shrinking come Miglior serie comica agli Emmy Awards 2025.
