Shrinking 3, la serie tv con Harrison Ford e Michael J. Fox

Michael J. Fox è tornato sullo schermo per la prima volta in sei anni proprio nella serie tv Shrinking. La rivista Rolling Stone ha pubblicato una breve clip del primo episodio della terza stagione, intitolato My Bad, dove lo psicoterapeuta Paul (Harrison Ford), alle prese con il morbo di Parkinson, siede nella sala d’attesa di uno studio medico accanto a Gerry (Michael J. Fox), un altro paziente che, però, affronta uno stadio più avanzato della malattia. “Un leggero tremore, ucciderei per avere un f*****o tremore come quello”, scherza Gerry dopo aver stretto la mano a Paul, che gli risponde di soffrire di rigidità e di dolore al lato sinistro, prima di aggiungere: “Dico alla mia ragazza che il sesso aiuta, ma lei è un medico, quindi sa che dico un sacco di s*******e”. Quando Paul ammette di sentirsi “stupido" a lamentarsi con lui, Gerry replica: “Oh, per favore. Siamo tutti sullo stesso treno di m***a che ci porta verso la m***a”. Poco dopo, aggiunge: “Basta lamentele, sono ancora qui. Quindi, f*****o il Parkinson”. Quando viene chiamato per l’appuntamento, anche Paul ripete la frase: “F*****o il Parkinson”. Gerry, a sua volta, ribadisce il mantra, ma poco dopo realizza: “Che c***o? Ero qui prima io!”. Michael J. Fox, che nella vita reale soffre davvero della malattia di Parkinson, aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2020 dopo aver recitato in due episodi della serie tv The Good Fight. In seguito, aveva comunque doppiato il cortometraggio animato Back Home Again ed era apparso in due documentari, rispettivamente uno sulla sua vita e un altro sulla macchina del tempo DeLorean del film Ritorno al futuro. Ora l’attore si è riunito al co-creatore di Shrinking, Bill Lawrence, che aveva già diretto la sitcom Spin City dove lui aveva recitato negli anni Novanta e ideato la serie tv Scrubs dove aveva invece avuto il ruolo di guest star.



©Webphoto