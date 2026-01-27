Shrinking, arriva la stagione 3 con un cast stellare: cosa sappiamo

Il 28 gennaio esce su Apple TV + la prima puntata del nuovo capitolo della serie con Jason Segel e Harrison Ford. Grande attesa per le guest star: da Jeff Daniels a Candice Bergen e Michael J. Fox, che torna sulle scene 5 anni dopo aver annunciato il ritiro
L’attesa è finita: il 28 gennaio Shrinking torna con la terza stagione su Apple TV + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il nuovo capitolo della serie con protagonisti Jason Segel (il Marshall di How I Met Your Mother) e la star di Hollywood Harrison Ford è composto da 11 episodi, in uscita ogni mercoledì fino all’8 aprile.
La trama e dov'eravamo rimasti
Proseguono quindi le vicende del terapeuta Jimmy (Jason Segel), che da tempo ha cominciato ad affrontare i suoi pazienti dicendo loro esattamente ciò che pensa, infrangendo tutte le regole etiche e professionali. Nella seconda stagione Jimmy aveva dovuto fare i conti con la presenza di Louis (Brett Goldstein, il Roy Kent di Ted Lasso), l’uomo che, ubriaco, ha causato la morte della moglie del terapeuta in un incidente d’auto. Deciso a farsi perdonare, Louis è riuscito a instaurare con Jimmy un rapporto che si è rivelato decisivo per la strada della guarigione di entrambi. Il fulcro della terza stagione sarà il tema del cambiamento, dall’avanzare del Parkinson di Paul (Harrison Ford) all’arrivo di un bambino nella vita di Brian e Charlie.
I personaggi principali
Oltre a Jason Segel e Harrison Ford, tutti gli attori principali tornano a interpretare i loro personaggi: Christa Miller (Liz), Jessica Williams (Gaby), Luke Tennie (Sean), Michael Urie (Brian), Devin Kawaoka (Charlie), Lukita Maxwell (Alice) e Ted McGinley (Derek).
Le guest star
Nella terza stagione tornano anche Brett Goldstein (Louis), Cobie Smulders (Sofi), Damon Wayans Jr. (Derrick) e Wendie Malick (Julie Baram). Attesissime però sono le guest star di questo nuovo capitolo: Jeff Daniels - che interpreta il padre di Jimmy -, Michael J. Fox - che torna sulle scene 5 anni dopo aver annunciato il ritiro -, Candice Bergen - vincitrice di cinque Emmy e due Golden Globe -, Sherry Cola e Isabella Gomez.
Michael J. Fox si è proposto per la serie
Indimenticabile Marty McFly della trilogia di Ritorno al futuro, Michael J. Fox - a cui a 30 anni è stata diagnosticata una grave forma di Parkinson giovanile -, ha raccontato a People che dopo aver visto Shrinking ha chiamato Bill Lawrence (co-creatore insieme a Segel e Goldstein): "Gli ho chiesto: 'Hai fatto uno show sul Parkinson e non mi hai chiamato?'. E lui ha risposto: 'Oh, ti piacerebbe farlo?'. E io ho risposto: 'Mi piacerebbe molto'". Ne è nato un personaggio di cui non si sa molto, se non che appunto è malato di Parkinson: "È stata la prima volta in assoluto che mi sono presentato sul set, e non ho dovuto preoccuparmi di essere troppo stanco, di tossire o altro - ha spiegato Fox - Lo faccio e basta. È stato davvero bello, perché nei momenti in cui dico 'Non ce la farò', poi dico 'Beh, mi occuperò solo del fatto che non ci riesco in quella scena'. E poi riesci a superarli".
