Shrinking, arriva la stagione 3 con un cast stellare: cosa sappiamo

Proseguono quindi le vicende del terapeuta Jimmy (Jason Segel), che da tempo ha cominciato ad affrontare i suoi pazienti dicendo loro esattamente ciò che pensa, infrangendo tutte le regole etiche e professionali. Nella seconda stagione Jimmy aveva dovuto fare i conti con la presenza di Louis (Brett Goldstein, il Roy Kent di Ted Lasso), l’uomo che, ubriaco, ha causato la morte della moglie del terapeuta in un incidente d’auto. Deciso a farsi perdonare, Louis è riuscito a instaurare con Jimmy un rapporto che si è rivelato decisivo per la strada della guarigione di entrambi. Il fulcro della terza stagione sarà il tema del cambiamento, dall’avanzare del Parkinson di Paul (Harrison Ford) all’arrivo di un bambino nella vita di Brian e Charlie.

Michael J. Fox si è proposto per la serie

Indimenticabile Marty McFly della trilogia di Ritorno al futuro, Michael J. Fox - a cui a 30 anni è stata diagnosticata una grave forma di Parkinson giovanile -, ha raccontato a People che dopo aver visto Shrinking ha chiamato Bill Lawrence (co-creatore insieme a Segel e Goldstein): "Gli ho chiesto: 'Hai fatto uno show sul Parkinson e non mi hai chiamato?'. E lui ha risposto: 'Oh, ti piacerebbe farlo?'. E io ho risposto: 'Mi piacerebbe molto'". Ne è nato un personaggio di cui non si sa molto, se non che appunto è malato di Parkinson: "È stata la prima volta in assoluto che mi sono presentato sul set, e non ho dovuto preoccuparmi di essere troppo stanco, di tossire o altro - ha spiegato Fox - Lo faccio e basta. È stato davvero bello, perché nei momenti in cui dico 'Non ce la farò', poi dico 'Beh, mi occuperò solo del fatto che non ci riesco in quella scena'. E poi riesci a superarli".