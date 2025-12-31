È uscito il trailer della terza stagione della serie tv comedy nominata agli Emmy Awards Shrinking, con protagonista Harrison Ford e guest star Michael J. Fox, che torna alla recitazione dopo aver abbandonato la carriera nel 2020 a causa di problemi di linguaggio associati alla diagnosi di malattia di Parkinson. Il primo degli 11 episodi totali arriverà il 28 gennaio 2026 su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), e sarà seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile.

Creata da Bill Lawrence (Scrubs e Ted Lasso), Brett Goldstein (Ted Lasso) e Jason Segel, la serie tv racconta le vicende del terapeuta Jimmy (lo stesso Jason Segel), che rivoluziona il mondo della terapia rompendo le regole, dicendo ai propri pazienti esattamente quello che pensa e causando così notevoli cambiamenti nelle vite delle persone, compresa la sua. Proprio il tema del cambiamento e della crescita personale sono al centro della nuova stagione, dal lento progresso della malattia del mentore di Jimmy, Paul (Harrison Ford), all’arrivo di un bambino nella vita dell’avvocato e migliore amico di Jimmy, Brian (il candidato agli Emmy Awards Michael Urie), e di suo marito Charlie (Devin Kawaoka), fino alla crescita di Alice (Lukita Maxwell), la figlia di Jimmy che, dopo la morte della madre, ha dovuto cavarsela da sola perché il padre stava affrontando la depressione.

Nel trailer, mentre Alice si prepara per il college, Jimmy confessa a Louis (Brett Goldstein), l’autista ubriaco che aveva ucciso la moglie Tia (Lilian Bowden), le difficoltà di andare avanti. All’orizzonte, per lui, c’è però una novità in amore: Sofi (l’attrice Cobie Smulders, già co-protagonista di Segel nella serie tv How I Met Your Mother), che passa a salutarlo a casa. Subito dopo, la vicina di casa del terapeuta, Liz (Christa Miller), il marito Derek (Ted McGinley) e il paziente Sean (Luke Tennie), lo rimproverano per non averla invitata a uscire. Intanto, la collega Gaby (la candidata agli Emmy Awards Jessica Williams) si interroga sul senso della sua vita, anche se sembra più felice che mai. Intanto, il personaggio interpretato da Michael J. Fox (la cui identità non è ancora nota) siede nella sala d’attesa di una struttura medica accanto al dottor Paul Rhoades (Harrison Ford). “Cosa ti aspetta?”, gli chiede. “Parkinson. Tu?”, risponde il terapeuta, che soffre della malattia sin dalla prima stagione. Nonostante avesse inizialmente cercato di nascondere la patologia e la gravità dei sintomi, l’aveva poi affrontata. “Solo un taglio di capelli”, risponde Fox prima dello scoppio di entrambi in una grande risata.

Nel cast torneranno anche Damon Wayans Jr. nei panni di Derrick (amico di Derek e interesse amoroso di Gaby) e Wendie Malick nel ruolo della Dottoressa Baram (la neurologa di Paul con la quale lui ha intrapreso una relazione), e arriverà anche Jeff Daniels nei panni del padre di Jimmy. Michael J. Fox si riunirà invece al co-creatore della serie tv, Bill Lawrence, per il quale non solo era già stato protagonista in quattro stagioni della sitcom Spin City, che aveva abbandonato nel 2000 proprio a causa di problemi legati alla malattia di Parkinson, ma aveva anche avuto un ruolo da guest star nella serie tv Scrubs.