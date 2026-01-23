Dawson's Creek, in vendita la casa della serie tv

La residenza, costruita intorno al 1880 e appartenuta alla stessa famiglia per 140 anni, vale 3 milioni e 250 mila dollari
La casa di Dawson’s Creek, la serie tv teen che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila ha conquistato migliaia di fan, è ora in vendita per 3 milioni e 250 mila dollari con Jill M Sabourin della Coldwell Sea Coast Advantage. Il portico bianco, la finestra della camera da letto di Dawson Leery (James Van Der Beek) e il pontile sull’acqua del fiume sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo: lì Dawson sognava di diventare regista, Joey Potter (Katie Holmes) entrava di nascosto dalla finestra e, con loro, Pacey Witter (Joshua Jackson), Jen Lindley (Michelle Williams) e i loro amici si interrogavano sul senso della vita e sul loro futuro. Ora, a distanza di quasi 20 anni, la famiglia proprietaria della residenza nella fittizia Cape Side, che si trova in realtà a Hewletts Creek, Wilmington, nella Carolina del Nord, ha scelto di vendere l’edificio, che era stato costruito intorno al 1880 con il legname di una goletta naufragata e trasferito sul luogo dove oggi sorge con l’aiuto di un cavallo e di rulli di legno, e che è rimasto nelle loro mani per 140 anni. Gli ambienti includono un soggiorno ampio e luminoso, con grandi finestre dalle quali entrano la luce naturale e i colori verde e azzurro degli alberi e dell’acqua del fiume. La cucina in legno, inoltre, comprende un grande tavolo per la colazione. Il piano superiore, infine, presenta quattro camere da letto, anche se non la stanza di Dawson, frutto di una pura ricostruzione televisiva. Non manca neppure la veranda, luogo di relax per eccellenza.
LA REUNION DEL CAST
La serie teen drama Dawson’s Creek è andata in onda per sei stagioni tra il 1998 e il 2003. Nel settembre 2025 il cast ha partecipato alla reunion al Richard Rodgers Theater di New York, dove gli attori Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan, la nonna di Jen), John Wesley Shipp (Mitch Leery, il padre di Dawson), Mary-Margaret Humes (Gail Leery, la madre di Dawson), Nina Repeta (Bessie Potter, la sorella maggiore di Joey), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Busy Philipps (Audrey Liddell) in presenza, e James Van Der Beek in collegamento, hanno letto dal vivo il copione dell’episodio pilota e hanno cantato insieme l’indimenticabile sigla I Don’t Want to Wait di Paula Cole. A sorpresa, sullo schermo, anche un videomessaggio del regista Steven Spielberg, idolatrato proprio dal giovane Dawson nella serie. “Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast, il mio splendido cast di persona”, aveva detto Van Der Beek, che nel novembre 2024 aveva annunciato di aver ricevuto la diagnosi di tumore al colon-retto al terzo stadio. La reunion ha sostenuto l’organizzazione di beneficenza F Cancer, che sensibilizza sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione del cancro. “Siete i fan migliori del mondo”, aveva aggiunto l’attore in direzione del pubblico, intento a girare video e a scattare foto. Van Der Beek aveva anche ringraziato il collega Lin-Manuel Miranda, che all’ultimo momento aveva recitato le battute di Dawson Leery al suo posto.
