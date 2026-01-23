Dawson's Creek, in vendita la casa della serie tv

La casa di Dawson’s Creek, la serie tv teen che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila ha conquistato migliaia di fan, è ora in vendita per 3 milioni e 250 mila dollari con Jill M Sabourin della Coldwell Sea Coast Advantage. Il portico bianco, la finestra della camera da letto di Dawson Leery (James Van Der Beek) e il pontile sull’acqua del fiume sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo: lì Dawson sognava di diventare regista, Joey Potter (Katie Holmes) entrava di nascosto dalla finestra e, con loro, Pacey Witter (Joshua Jackson), Jen Lindley (Michelle Williams) e i loro amici si interrogavano sul senso della vita e sul loro futuro. Ora, a distanza di quasi 20 anni, la famiglia proprietaria della residenza nella fittizia Cape Side, che si trova in realtà a Hewletts Creek, Wilmington, nella Carolina del Nord, ha scelto di vendere l’edificio, che era stato costruito intorno al 1880 con il legname di una goletta naufragata e trasferito sul luogo dove oggi sorge con l’aiuto di un cavallo e di rulli di legno, e che è rimasto nelle loro mani per 140 anni. Gli ambienti includono un soggiorno ampio e luminoso, con grandi finestre dalle quali entrano la luce naturale e i colori verde e azzurro degli alberi e dell’acqua del fiume. La cucina in legno, inoltre, comprende un grande tavolo per la colazione. Il piano superiore, infine, presenta quattro camere da letto, anche se non la stanza di Dawson, frutto di una pura ricostruzione televisiva. Non manca neppure la veranda, luogo di relax per eccellenza.