San Valentino, gli episodi a tema più romantici delle serie tv

Alla festa degli innamorati sono state dedicate puntate memorabili in tante serie televisive. Da Friends ai Simpson, da Glee a Orange is the New Black, ecco i più famosi episodi all'insegna dell'amore, ambientati nella magica cornice del 14 febbraio

Friends (Un rito per San Valentino, 1x14) approfondimento Friends, le frasi e le citazioni più belle delle 10 stagioni Nella prima stagione della serie, l’episodio The One With The Candy Hearts si svolge a San Valentino. La festa è un disastro per tutti i protagonisti: Joey organizza un appuntamento al buio per Chandler con la fastidiosa Janice. Ross incontra in un ristorante l’ex moglie Carol in compagnia della sua partner Susan. Phoebe, Monica e Rachel celebrano un “falò dei fidanzati” che causa un incendio nell’appartamento.

Orange Is the New Black (Puoi avere una pizza, 2×06) approfondimento Le 10 serie TV più romantiche da vedere a San Valentino Anche nel carcere di Litchfield è San Valentino. Nell’episodio You Also Have a Pizza si scopre di più del passato di Poussey. Grazie a un flashback viene raccontato di come si era innamorata di un’altra ragazza mentre si trovava in una base militare in Germania. Ci vengono mostrati momenti romantici tra Flaca e Maritza, Pennsatucky e Healy, Larry e Polly, Daya e Bennett.

The Big Bang Theory (La grande collisione degli adroni, 3x15 e La manipolazione della locomotiva, 7x15) approfondimento Da Friends a The Big Bang Theory: gli amici più famosi delle serie tv Sono due gli episodi indimenticabili della sitcom ambientati a San Valentino. Nella terza stagione Leonard ha un invito per visitare l’acceleratore di particelle del CERN in Svizzera e potendo portare una persona sceglie Penny dal momento che la data coincide con San Valentino e lui pensa di poter fare un romantico weekend in uno chalet. Ma questa decisione scatena la gelosia di Sheldon che fa di tutto per convincere l’amico a sceglierlo come accompagnatore. Alla fine sia Penny che Sheldon si ritrovano a letto con la febbre. E Leonard è costretto a ripiegare su Raj. Nella settima stagione invece la festa degli innamorati coincide con uno dei momenti simbolo della serie: il sospirato primo bacio tra Amy e Sheldon che avviene nella cornice di un vagone di un treno d’epoca restaurato e adibito a ristorante.

I Simpson (Io amo Lisa, 4x15) approfondimento I Simpson festeggiano 30 anni: 10 cose da sapere sul cartone animato L’episodio della quarta stagione della serie animata si svolge a San Valentino, quando Lisa si impietosisce perché Ralph Winchester non ha ricevuto alcun biglietto per la festa. Decide quindi di scrivergliene uno, per gentilezza. Lui però colpito dal gesto si innamora di lei, che non riesce in nessun modo a fargli capire di non provare niente. Alla fine, esasperata, finisce per umiliare Ralph in diretta televisiva nel programma di Krusty il Clown. Poi gli chiede scusa proponendogli di continuare a rimanere amici.

How I Met Your Mother (Il treno degli ubriachi, 7×16) approfondimento Le caffetterie e i bar più famosi delle serie tv. FOTO San Valentino ricorre in diversi episodi della sitcom ambientata a New York. Il più esilarante è quello della settima stagione, in cui Ted e Barney si ritrovano sul Drunk Train, il treno degli sbronzi, come viene chiamata l’ultima corsa notturna del treno che da Manhattan porta a Long Island, sul quale sembra sono intenzionati a rimorchiare (senza successo). Robin rompe con il suo fidanzato e si rifugia sul tetto del palazzo di Ted, che nel finale arriva a consolarla e le rivela di amarla ancora.

Dawson’s Creek (Una serata particolare, 3x14) vedi anche Anni '90, ecco come sono ora gli attori di Dawson's Creek Nella terza stagione del teen drama cult, trova posto l’episodio intitolato in lingua originale Valentine's Day Massacre. È la puntata in cui per la prima volta Pacey capisce di provare qualcosa per Joey, anche se non le rivela niente. Questo sentimento darà il via a tutta la trama che porterà al celebre triangolo che vede coinvolto anche Dawson, con i due migliori amici innamorati della stessa ragazza. La nonna di Jen racconta la leggenda di San Valentino alla nipote, il cui appuntamento con Henry finisce con il giovane che si sente male perché ha donato troppo sangue per poter pagare cena e regalo.

Glee (Stupide canzoni d’amore, 2x12 e Cuore, 3x13) vedi anche Glee, il video tributo a Naya Rivera realizzato dal cast della serie La serie musicale per eccellenza ha pescato a piene mani da San Valentino. In un episodio della seconda stagione le canzoni romantiche sono al centro della trama. Puck dedica Fat Bottomed Girls a Lauren, Mike e Artie cantano P.Y.T. (Pretty Young Thing) alle rispettive ragazze. Anche Tina canta per Mike ma durante l'esibizione scoppia in lacrime. I Warblers cantano Silly Love Songs di Paul McCartney a un pubblico di coppie innamorate. Nella terza stagione, invece, l’episodio Heart vede i membri del Glee Club invitati dal professor Schuester a cantare la propria canzone d’amore preferita. I vari personaggi si esibiscono così in veri inni d’amore come I Will Always Love You di Whitney Houston, Chapel of love delle Dixie Cups e L-o-v-e di Nat King Cole.

Buffy l’ammazzavampiri (Caccia all’uomo, 2×16) vedi anche Buffy, il cast: come sono cambiati gli attori della serie tv Nella seconda stagione di Buffy c’è un episodio dedicato al personaggio di Xander. Dopo essere stato lasciato da Cordelia, in occasione di San Valentino, il ragazzo si vuole vendicare e chiede a Amy di fare un incantesimo d’amore per far innamorare pazzamente la ragazza di lui. L’incantesimo, però, ha effetto su tutte le ragazze della scuola, tranne che su Cordelia. Si scatena quindi una vera e propria caccia all’uomo per conquistare Xander. C’è anche una scena in cui una sexy Buffy è intenzionata a sedurre l’amico, che suo malgrado deve resisterle.

New Girl (San Valentino, 1×13) approfondimento San Valentino, baci più belli della storia del cinema. FOTO Nell’episodio a tema San Valentino, gli inquilini dell’appartamento più pazzo di Los Angeles vivono la festa degli innamorati infilandosi in situazioni impreviste. Schmidt passa la notte con Cece, che però vuole mantenere il segreto. Jess prova ad avere una storia di una notte sola, ma l’impresa risulta impossibile perché si rende conto di non esserne capace.

Grey’s Anatomy (Il massacro del giorno di San Valentino, 6x14 e Quello che ti serve è l’amore, 8x14) approfondimento Patrick Dempsey, tra Diavoli e Grey's Anatony, un compleanno di serie Diverse puntate a tema nel corso delle (per ora) 18 stagioni. Nella sesta ecco l’episodio Valentine’s Day Massacre (titolo ricorrente in molte serie che rimanda alla strage compiuta dagli uomini di Al Capone nel 1929). In questo episodio l'ospedale deve occuparsi di decine di persone ferite dopo che il tetto di un ristorante romantico ha ceduto ed è crollato. E in sottofondo ci sono come sempre le varie vicende amorose dei protagonisti. Nell’ottava stagione invece, sempre ambientato nel giorno della festa degli innamorati è un episodio in cui tutti i personaggio del Seattle Grace celebrano la ricorrenza. Derek passa una serata romantica con Meredith, Callie fa una sorpresa ad Arizona, e Richard capisce proprio durante la cena di San Valentino che Adele non lo riconosce più.

Gossip Girl (Cuori infranti, 5×15) vedi anche Gossip Girl, il cast della serie tv in uscita su Sky. FOTO I ragazzi dell’Upper East Side sono impegnati a festeggiare San Valentino, con la solita immancabile dose di intrighi. Blair torna dalla luna di miele e prova senza successo a fare da Cupido tra Serena e Dan.

Beverly Hills 90210 (Una cicogna per San Valentino, 2x22) approfondimento Luke Perry e le serie tv: le scene più belle. FOTO Nel momento d’oro della coppia cult Dylan-Brenda, ben prima del triangolo con Kelly, il personaggio interpretato da Luke Perry ha una sorpresa per fidanzata che consiste nel donare il sangue. Intanto Kelly è impegnata a gestire la gravidanza inaspettata della madre e far fronte a una serie di equivoci che si risolvono con la proposta di matrimonio di Mel a Jackie, proprio nella sera di San Valentino.

Una mamma per amica (San Valentino per quattro, 6×15) approfondimento Una mamma per amica, 20 anni dopo: i momenti indimenticabili Lorelai e Rory hanno fatto pace: madre e figlia possono passare del tempo insieme, con i rispettivi partner, durante il fine settimana di San Valentino. Ma prima della fine del weekend arriva il padre di Logan che vuole imbarcare il ragazzo su un aereo per Londra. Prima però c’è tempo per una romantica colazione a quattro in terrazza, in cui Luke e Logan consegnano i loro regali abbinati alle rispettive fidanzate.

The Office (Buon San Valentino, 2x16) approfondimento Le curiosità sulla versione britannica di The Office L’episodio del remake Usa della serie creata da Ricky Gervais si svolge a San Valentino, quando Michael si reca a New York dove scatta un bacio con Jen. Intanto nella sede di Scranton si sta festeggiando e Phyllis viene riempita di regali dal suo fidanzato, Bob Vance. Kelly e Ryan stanno mandando avanti la loro relazione con vedute evidentemente differenti, Dwight e Angela si scambiano segretamente dei doni, mentre Pam si rende sempre più conto della personale insoddisfazione nei confronti di Roy.

Desperate Housewives (L’amore è nell’aria, 1x14) approfondimento Eva Longoria, le foto dell'attrice di "Desperate Housewives" Le casalinghe di Wisteria Lane festeggiano San Valentino con i loro mariti. Susan è a cena con Mike e si ritrova un cameriere sotto il tavolo. Nell’alzarsi di scatto fa cadere un altro cameriere con un vassoio pieno di portate. Intanto Gabrielle finisce a lavorare in un centro commerciale e Lynette è quasi coinvolta in una rissa con una vicina sola ed infelice.