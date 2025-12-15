IT: Welcome to Derry, Stephen King ha aiutato gli showrunner

La genesi della serie (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) ambientata nell’universo di IT è stata profondamente segnata dalla presenza costante e attiva del Maestro del Maine. La supervisione dell’autore ha permesso alla produzione di affrontare uno dei nodi più complessi dell’intero progetto: raccontare le origini di Pennywise senza snaturarne il fascino oscuro. Un equilibrio delicato, che secondo lo showrunner Jason Fuchs è stato raggiunto proprio grazie alla guida dello scrittore



La serie tv HBO IT: Welcome to Derry (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) è stata profondamente segnata dalla presenza costante e attiva di Stephen King, un coinvolgimento che si è rivelato determinante sotto molteplici aspetti creativi. In particolare, la supervisione dell’autore ha permesso alla produzione di affrontare uno dei nodi più complessi dell’intero progetto: raccontare le origini di Pennywise senza snaturarne il fascino oscuro e inquietante. Un equilibrio delicato, che secondo lo showrunner Jason Fuchs è stato raggiunto proprio grazie alla guida dello scrittore. L’influenza del Maestro del Maine è stata decisiva sulla nascita di IT: Welcome to Derry, e il il peso dell’autore è emerso specialmente dietro le scelte più delicate della serie.

Gli showrunner hanno scelto di non affrontare da soli uno dei nodi centrali della prima stagione, chiedendo esplicitamente il supporto dell’autore per il settimo episodio, quello chiamato a spingersi più a fondo nelle origini di Pennywise e nella figura di Bob Gray. Una decisione che ha inciso in modo sostanziale sull’approccio creativo della serie e sul modo in cui il mistero è stato rielaborato per il piccolo schermo.

Bob Gray Stephen King figura come collaboratore di IT: Welcome to Derry, e la sua presenza è stata determinante per uno degli aspetti centrali del settimo episodio. A raccontarlo è stato lo showrunner Jason Fuchs, che ha spiegato come l’intervento dell’autore abbia influenzato direttamente la rappresentazione del passato di Pennywise nella serie televisiva.

La domanda chiave posta agli showrunner Tra i molti interrogativi emersi durante la scrittura, uno ha assunto un peso particolare: Stephen King approverebbe? Jason Fuchs ha spiegato che questa domanda è stata rivolta direttamente all’autore, trasformandolo in un punto di riferimento costante per le scelte narrative più rischiose.

La supervisione creativa di Stephen King La presenza di Stephen King ha rappresentato una vera e propria rete di sicurezza per IT: Welcome to Derry. Jason Fuchs ha raccontato a ScreenRant che avere l’autore come guida ha reso più semplice affrontare le decisioni legate agli elementi centrali della storia. Come ha spiegato: “Il vantaggio di avere Stephen King come partner e collaboratore in una serie come questa è che non dobbiamo lasciare irrisolte queste paure. Possiamo avere la rete di sicurezza rappresentata da Stephen King, a cui rivolgerci e dire: ‘Ecco cosa stiamo pensando. E se questa fosse la storia? E se questo fosse il motivo?’”.

