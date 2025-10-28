IT: Welcome to Derry, il primo episodio della serie tv in 14 foto

6/14 Courtesy HBO

Lilly è una ragazza molto sensibile e ha conosciuto brevemente Matty. Una sera, a casa, sente la voce dell'amico scomparso provenire dallo scarico della vasaca da bagno. Sconvolta per l'esperienza, corre a raccontarla a Teddy e Phil, convinta che i due fossero amici di Matty. Lilly dice di aver sentito una strana canzone e di aver avuto delle visioni spaventose. Ha paura, forse Matty è vivo e sta chiedendo aiuto. I due ragazzi non le credono.