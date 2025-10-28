IT: Welcome to Derry, il primo episodio della serie tv in 14 foto
Lunedì 27 ottobre è iniziata in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, la storia ambientata nell'universo di "IT", il romanzo di Stephen King, che ha dato origine, tra le altre cose, alle due pellicole del 2017 e del 2019 dirette da Andy Muschietti, anche regista di alcuni episodi della serie HBO. Ogni lunedì, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, un nuovo episodio per scoprire il lato più oscuro e terrificante della cittadina di Derry