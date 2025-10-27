IT: Welcome to Derry, Milano dà il benvenuto alla serie tv. VIDEO

Il 27 ottobre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la serie tv prequel di IT, tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King. Per celebrare questo importante arrivo, Sky ha organizzato uno speciale evento a Milano, sull'Alzaia Naviglio Grande

Mentre le luci di sabato 25 ottobre si spegnevano, fra centinaia di iconici palloncini, il Naviglio Grande di Milano si è tinto di rosso e Pennywise, il terrificante clown ballerino che ama tormentare i bambini nato dalla penna di Stephen King, ha annunciato il debutto della nuova serie Sky Exclusive IT: Welcome to Derry (disponibile da oggi, 27 ottobre): nel cuore della movida milanese, Sky e NOW hanno dato vita nel weekend appena trascorso a un’esperienza immersiva che ha terrorizzato migliaia di persone.

Grazie a un’attivazione sul territorio della Sky Creative Agency, Milano si è trasformata in un sinistro set anni ’60 per accogliere l’arrivo della serie HBO prequel dei due film di Andy Muschietti (IT e IT – Capitolo due) ispirati al celebre romanzo del maestro del terrore sul clown assassino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da oggi, 27 ottobre, con un episodio a settimana.

Il Naviglio Grande diventa Derry

Un’attivazione che ha trasformato uno dei luoghi simbolo di Milano in una vera e propria estensione narrativa della serie, per un’esperienza multisensoriale capace di trasportare il pubblico nella cupa atmosfera di Derry, la cittadina maledetta teatro delle sparizioni di bambini della nuova serie.

Fra nostalgia, terrore e tantissimi palloncini rossi, davanti al dehor di un bar ispirato ai vecchi diner americani (che serviva un esclusivo drink creato per l’occasione: il “Bloody Derry”), dalle 18 fino a tarda sera la zona si è popolata di comparse in abiti d’epoca, auto anni ’60, affissioni misteriose, strilloni che hanno distribuito giornali con le notizie da Derry e una misteriosa barca fantasma che ha solcato le acque del Naviglio, fino all’arrivo del clown più iconico e temuto di cinema, TV e letteratura.

Il Ponte Alda Merini è diventato così un portale in grado di collegare la capitale lombarda all’immaginaria e solo apparentemente idilliaca Derry, la cittadina dove l’incubo è partito resa celebre dalla saga ispirata al romanzo dell’indiscusso maestro del terrore contemporaneo. Una enorme, imperdibile photo-opportunity per tutti quanti si sono accalcati per rivivere insieme le inquietanti atmosfere della serie.