IT: Welcome to Derry, l'esperienza immersiva a Lucca Comics & Games

Lo scuolabus di Derry porta gli incubi di Pennywise all'interno della grande rassegna di cultura pop iniziata il 29 ottobre in Toscana. Dove saranno proiettati IT, IT - Capitolo due e i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, il secondo in anteprima mondiale.

Il Derry bus è arrivato a Lucca, con tutto il suo carico di paura. Sky e NOW danno il benvenuto a IT: Welcome to Derry, la serie HBO che ha debuttato col primo episodio lunedì 27 ottobre, con una emozionante esperienza immersiva all’interno di Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 2 novembre. In Piazzale Verdi, alle porte della città, la gente può entrare dentro la ricostruzione dello scuolabus dell’immaginaria città del Maine creata dalla fervida mente di Stephen King e farsi trasportare in un mondo fatto di paure e incubi alimentati da Pennywise, il clown più spaventoso del mondo.

Un'esperienza spaventosa Tra giochi di luci, immagini, pupazzi animati e immagini, si può avere un assaggio delle atmosfere horror della serie HBO Original e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television, che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen King ed espande l’universo cinematografico dei due blockbuster – IT (2017) e IT - Capitolo due (2019) – di Andy Muschietti. E alla fine riceveranno l’iconico palloncino rosso, che in questi giorni sta invadendo Lucca.

I due film di IT e i primi due episodi della serie a Lucca Ma non è tutto. Perché Lucca, col suo grande evento, ospiterà anche tre serate speciali dedicate alla serie e ai due film a cui fa da prequel. Il 30 ottobre alle 20 al Cinema Centrale verrà proiettato IT, il 31 ottobre allo stesso orario e nello stesso luogo sarà il turno di IT – Capitolo due (entrambi diretti da Andy Muschietti), mentre il 1° novembre alle ore 19 al Cinema Astra verranno mostrati i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale.

Il cast di IT: Welcome to Derry Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.