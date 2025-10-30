IT: Welcome to Derry, l'esperienza immersiva a Lucca Comics & Games

Lo scuolabus di Derry porta gli incubi di Pennywise all'interno della grande rassegna di cultura pop iniziata il 29 ottobre in Toscana. Dove saranno proiettati IT, IT - Capitolo due e i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, il secondo in anteprima mondiale.
Il Derry bus è arrivato a Lucca, con tutto il suo carico di paura. Sky e NOW danno il benvenuto a IT: Welcome to Derry, la serie HBO che ha debuttato col primo episodio lunedì 27 ottobre, con una emozionante esperienza immersiva all’interno di Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 2 novembre. In Piazzale Verdi, alle porte della città, la gente può entrare dentro la ricostruzione dello scuolabus dell’immaginaria città del Maine creata dalla fervida mente di Stephen King e farsi trasportare in un mondo fatto di paure e incubi alimentati da Pennywise, il clown più spaventoso del mondo.
Un'esperienza spaventosa
Tra giochi di luci, immagini, pupazzi animati e immagini, si può avere un assaggio delle atmosfere horror della serie HBO Original e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television, che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen King ed espande l’universo cinematografico dei due blockbuster – IT (2017) e IT - Capitolo due (2019) – di Andy Muschietti. E alla fine riceveranno l’iconico palloncino rosso, che in questi giorni sta invadendo Lucca.
I due film di IT e i primi due episodi della serie a Lucca
Ma non è tutto. Perché Lucca, col suo grande evento, ospiterà anche tre serate speciali dedicate alla serie e ai due film a cui fa da prequel. Il 30 ottobre alle 20 al Cinema Centrale verrà proiettato IT, il 31 ottobre allo stesso orario e nello stesso luogo sarà il turno di IT – Capitolo due (entrambi diretti da Andy Muschietti), mentre il 1° novembre alle ore 19 al Cinema Astra verranno mostrati i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale.
Il cast di IT: Welcome to Derry
Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.
Crediti della serie
La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.
Courtesy HBO
IT: Welcome to Derry, il primo episodio della serie tv in 14 foto
Lunedì 27 ottobre è iniziata in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, la storia ambientata nell'universo di 'IT', il romanzo di Stephen King, che ha dato origine, tra le altre cose, alle due pellicole del 2017 e del 2019 dirette da Andy Muschietti, anche regista di alcuni episodi della serie HBO. Ogni lunedì, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, un nuovo episodio per scoprire il lato più oscuro e terrificante della cittadina di Derry