Al via Lucca Comics e Games 2025: gli eventi e gli ospiti più attesi

Inizia oggi l'imperdibile appuntamento annuale al Lucca Comics & Games . Per cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre, la città toscana ospiterà il meglio della produzione del fumetto mondiale, editori italiani e internazionali, antemprime e variant esclusive, edizioni speciali e centinaia di incontri imperdibili. L’evento è stato inaugurato con la consueta cerimonia al Teatro del Giglio Giacomo Puccini insieme agli ospiti d’onore Rébecca Dautremer, autrice del poster di Lucca Comics & Games 2025, e il regista Luc Besson. Presenti alla cerimonia anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Lucca Mario Pardini, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.

Gli appuntamenti imperdibili

L'edizione di quest’anno del festival è contraddistinta dai numerosi ospiti provenienti dal continente asiatico. Interverranno infatti a Lucca ben dieci mangaka giapponesi, affiancati da numerosi altri artisti provenienti da Taiwan, Cina e Corea del Sud. Sarà inoltre presente, per la prima volta in assoluto, la COAMIX Inc, che avrà un suo spazio anche all'interno dell’attesissima monografica dedicata al Sensei Tetsuo Hara, autore del manga Hokuto no Ken (famoso in Italia con il nome di Ken il guerriero). Al poncle Village in serata si potrà assistere a un concerto sinfonico imperdibile, con la partecipazione straordinaria della leggendaria compositrice Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Final Fantasy XV). Nel frattempo, in giro per la città, si potrà provare in anteprima Mario Kart World per Nintendo Switch 2 o sfidarsi nel torneo di Red Bull Tetris. Tra le mostre in programma attese ¡Hola, Tex! con le tavole degli illustratori spagnoli che hanno lavorato sul leggendario cowboy creato nel 1948 da Giovanni Luigi Bonelli, L’Hexagone, che riunisce le opere dei massimi esponenti del fumetto d’autore francese e la retrospettiva dedicata a Kevin Eastman “papà” delle celebri Tartarughe Ninja. Durante il festival saranno celebrati tre importanti anniversari: i cinquant'anni di Chaosium e Games Workshop e il lancio della "Scatola Rossa" di Dungeons & Dragons. Quest’ultima ricorrenza sarà celebrata attraverso una speciale avventura inedita, ambientata a Lucca. Per gli appassionati del cinema invece, grande attesa per la presentazione dell’ultima stagione della serie Netflix Stranger Things prevista per il 31 ottobre e la proiezione in anteprima del film Dracula, L’amore Perduto di Luc Bresson. Per l’animazione, The Walt Disney Company Italia presenterà al Cinema Astra Disney Twisted Wonderland: La serie animata.