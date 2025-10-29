Al via Lucca Comics e Games 2025: gli eventi e gli ospiti più attesi

L’evento si terrà dal 29 ottobre al 2 novembre. Tra gli ospiti più attesi Hideo Kojima, Dan Jurgens, Tetsuo Hara, Kevin Eastman, Luc Besson, Giorgio Cavazzano, Caparezza. Durante il comics saranno proiettati in anteprima l’ultima stagione di Stranger Things e il film Dracula – L’amore perduto
Inizia oggi l'imperdibile appuntamento annuale al Lucca Comics & Games. Per cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre, la città toscana ospiterà il meglio della produzione del fumetto mondiale, editori italiani e internazionali, antemprime e variant esclusive, edizioni speciali e centinaia di incontri imperdibili. L’evento è stato inaugurato con la consueta cerimonia al Teatro del Giglio Giacomo Puccini insieme agli ospiti d’onore Rébecca Dautremer, autrice del poster di Lucca Comics & Games 2025, e il regista Luc Besson. Presenti alla cerimonia anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Lucca Mario Pardini, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.
Gli ospiti più attesi
Tra gli artisti internazionali più attesi:
- Dan Jurgens, creatore e illustratore. Dopo aver creato il personaggio di Booster Gold, Jurgens si occupa fra le altre cose di Green Arrow e Superman: The Man of Steel, Justice League America, ed è uno degli architetti della celeberrima saga sulla morte dell'Uomo d'Acciaio. Il suo primo contatto con la Marvel avviene nel 1996 in occasione dell'evento editoriale Marvel vs. DC, a cui fanno seguito i numeri iniziali di The Sensational Spider-Man, da lui scritti e disegnati. Quindi è la volta di Teen Titans, nuovamente per la DC, e di un lungo ciclo di Thor. In parallelo firma la serie regolare di Capitan America, come sceneggiatore e poi anche come disegnatore. Dalla metà degli anni 2000 lavora in esclusiva per DC, scrivendo titoli quali Aquaman, 52, Justice League International, The New 52: Futures End, Batman Beyond e Action Comics.
- L’autore di videogiochi giapponesi Hideo Kojima, che concluderà la tappa del Death Stranding World Strand Tour 2 in cui presenterà il suo libro L’Arte di Death Stranding. La visita dell’acclamato game creator di fama mondiale e fondatore di KOJIMA PRODUCTIONS sarà caratterizzata da eventi imperdibili, tra cui panel con ospiti e la proiezione del documentario HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS.
- Tetsuo Hara, mangaka originario di Tokyo. Nel corso della sua carriera ha firmato numerosi altri titoli di successo, tra cui Hana no Keiji ~Kumo no Kanata ni~ (lett. Keiji dei Fiori – Oltre le Nuvole, pubblicato in Italia come Keiji il Magnifico), tratto da un romanzo di Keiichirō Ryū e sceneggiato da Mio Asō, e Sōten no Ken (lett. Il Pugno del Cielo Azzurro/Ken del Cielo Azzurro, noto in Italia come Ken il Guerriero – Le Origini del Mito). Oggi è coinvolto come autore originale in due serie pubblicate sulla rivista Monthly Comic ZENON, edita dalla casa editrice COAMIX: Maeda Keiji Kabuki Tabi (Le Eccentriche Avventure di Keiji Maeda), ideale continuazione di Hana no Keiji, e Sōten no Ken Regenesis, prosecuzione della saga di Sōten no Ken.
- Kevin Eastman, o-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles e alla guida di The Last Ronin (fumetto numero 1 negli Stati Uniti). Grazie ai “migliori fan di tutto il pianeta!”, come ama dire Eastman, dopo 38 incredibili anni le Teenage Mutant Ninja Turtles continuano ancora oggi a conquistare il cuore e l’immaginazione di bambini di tutte le età. el 2020 Kevin ha lanciato The Last Ronin, un’epopea mai vista prima. È diventato l’evento TMNT del decennio, raggiungendo la vetta delle classifiche come pubblicazione a fumetti numero 1 negli Stati Uniti. La saga continua con il lancio di The Lost Years all’inizio del 2023. Nel 2024 Kevin, Courtney e il Team Eastman hanno celebrato il 40° anniversario delle TMNT.
- Rebecca Dautremer, illustratrice francese che ha firmato il manifesto di Lucca Comics & Games 2025. Ha pubblicato con Rizzoli L'innamorato (2008), Principesse. Dimenticate o sconosciute (2005), Diario segreto di Pollicino (2010 e il pocket nel 2017), Alice nel Paese delle Meraviglie (2012), Il piccolo teatro di Rébecca (2013), Una Bibbia (2014), Yeti (2017), Il bosco addormentato (2017), Cyrano (2018), Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough (2018), Ti aspetto (2019), Trésor (2020) e Un attimo soltanto (2022).
- La character designer di anime iconici come Creamy, Orange Road e Patlabor: Akemi Takada. Ha lavorato a numerosi anime di successo, tra cui: Urusei Yatsura, Magical Angel Creamy Mami, Kimagure Orange Road, Mobile Police Patlabor e Magical Stage Fancy Lala. Ha tenuto mostre di disegni originali negli Stati Uniti, a Hong Kong e a Taiwan, ed è stata invitata a partecipare ad eventi in Italia, Svizzera e altri Paesi. Anche in Giappone espone regolarmente sia in mostre personali che collettive. L'autrice sarà la madrina ufficiale della Japan Town e sarà presente al festival dal 29 ottobre all'1 novembre con incontri pubblici, firmacopie e un'esclusiva mostra.
- Luc Besson, maestro del cinema europeo e internazionale, autore di cult come Nikita, Lèon, Il Quinto Elemento sarà a Lucca Comics & Games. Dopo la cerimonia, Luc Besson terrà una masterclass per svelare i segreti del suo cinema, per poi presentare in serata, insieme a Matilda De Angelis, l'anteprima del suo nuovo film, Dracula – L’amore perduto.
- Il disegnatore Edmond Baudoin le cui prime storie brevi le ha pubblicate in Canard Sauvage nel 1974, poi in Circus, Pilote e Écho des Savanes. Civilisation, il suo primo album pubblicato da Glénat nel 1981, è una raccolta di alcuni dei suoi primi lavori. Approfondendo la sua grafica impressionista e suggestiva, pubblica poi con Futuropolis una serie di opere mozzafiato: Les sentiers cimentés (1981), Passe le temps (1982), La peau du lézard (1983), Un flip coca (1984), Un rubis sur les lèvres (1986), Le premier voyage (1987), Le Portrait (1990), Couma Aco (1991).
- Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri e innovativi disegnatori di fumetti al mondo. Ancora adolescente va “a bottega” dal maestro Disney Romano Scarpa e, a quindici anni, dal dicembre 1962, diventa suo inchiostratore di fiducia. È il 1967 quando esordisce come disegnatore su Topolino con Paperino e il singhiozzo a martello. Innumerevoli i personaggi creati: da Reginella e Umperio Bogarto, da Ok Quack a Rock Sassi fino a Vincenzo Paperica. Indimenticabili le parodie disneyane dedicate al grande cinema con storie come Casablanca, La Strada, La vera storia di Novecento e Il papero senza passato. Nel 2017 su Topolino esce un omaggio a Hugo Pratt, Topo Maltese – Una ballata del topo salato.
- John Romita Jr, uno dei più importanti e prolifici disegnatori di fumetti americani, celebre per il suo tratto energico, distintivo e perfettamente riconoscibile. Figlio del leggendario John Romita Sr., maestro di Spider-Man negli anni '60, Romita Jr. ha saputo affermare una propria cifra stilistica unica, conquistando generazioni di lettori e lasciando un segno indelebile nella storia del fumetto supereroistico. La sua carriera prende il via negli anni ’70 alla Marvel, dove inizia su testate minori per poi esplodere negli anni ’80 grazie alla sua lunga e acclamata run su The Amazing Spider-Man, che contribuisce a rilanciare con storie indimenticabili come la saga di Hobgoblin e la prima apparizione di Madame Web. Parallelamente, disegna Uncanny X-Men accanto a Chris Claremont, partecipando a uno dei cicli narrativi più apprezzati della serie.
- Caparezza, che presenterà Orbit Orbit, il suo nuovo disco accompagnato da un fumetto. Il progetto uscirà il 31 ottobre. L’artista tornerà al festival dopo la straordinaria partecipazione nel 2021 che ha germinato in lui l’idea di lavorare anche nel campo fumettistico: i fan potranno incontrarlo per firmacopie e incontri con il pubblico dal 30 ottobre al 1° novembre. L'album, pubblicato da BMG Italy, nasce come la colonna sonora di un fumetto sull’immaginazione e sulla rinnovata voglia di fare musica.
- Max Pezzali che sarà presente in occasione del 30° anniversario dell’album La donna il sogno & il grande incubo. Da non perdere il 29 ottobre all’Auditorium San Francesco il panel dove presenterà in anteprima il suo quinto comic book realizzato insieme a Roberto Recchioni. E non solo! Max Pezzali sarà poi ospite della Warner Music Hall in Piazza San Francesco, con un firmacopie dedicato al nuovo fumetto e alle tantissime sorprese legate al disco.
Gli appuntamenti imperdibili
L'edizione di quest’anno del festival è contraddistinta dai numerosi ospiti provenienti dal continente asiatico. Interverranno infatti a Lucca ben dieci mangaka giapponesi, affiancati da numerosi altri artisti provenienti da Taiwan, Cina e Corea del Sud. Sarà inoltre presente, per la prima volta in assoluto, la COAMIX Inc, che avrà un suo spazio anche all'interno dell’attesissima monografica dedicata al Sensei Tetsuo Hara, autore del manga Hokuto no Ken (famoso in Italia con il nome di Ken il guerriero). Al poncle Village in serata si potrà assistere a un concerto sinfonico imperdibile, con la partecipazione straordinaria della leggendaria compositrice Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Final Fantasy XV). Nel frattempo, in giro per la città, si potrà provare in anteprima Mario Kart World per Nintendo Switch 2 o sfidarsi nel torneo di Red Bull Tetris. Tra le mostre in programma attese ¡Hola, Tex! con le tavole degli illustratori spagnoli che hanno lavorato sul leggendario cowboy creato nel 1948 da Giovanni Luigi Bonelli, L’Hexagone, che riunisce le opere dei massimi esponenti del fumetto d’autore francese e la retrospettiva dedicata a Kevin Eastman “papà” delle celebri Tartarughe Ninja. Durante il festival saranno celebrati tre importanti anniversari: i cinquant'anni di Chaosium e Games Workshop e il lancio della "Scatola Rossa" di Dungeons & Dragons. Quest’ultima ricorrenza sarà celebrata attraverso una speciale avventura inedita, ambientata a Lucca. Per gli appassionati del cinema invece, grande attesa per la presentazione dell’ultima stagione della serie Netflix Stranger Things prevista per il 31 ottobre e la proiezione in anteprima del film Dracula, L’amore Perduto di Luc Bresson. Per l’animazione, The Walt Disney Company Italia presenterà al Cinema Astra Disney Twisted Wonderland: La serie animata.
Il programma dell'evento e come spostarsi
Per tutti i dettagli sul programma e le informazioni per partecipare alla nuova edizione di Lucca Comics & Games 2025, il sito ufficiale. All’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, sono state predisposti 140 treni per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca.