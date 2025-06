Lucca Comics & Games presenta French Kiss

Dal 29 ottobre al 2 novembre, nel tempio delle mitologie contemporanee, Netflix celebra la quinta e ultima stagione di Stranger Things; arriva per la prima volta in un evento italiano Tetsuo Hara, autore di Hokuto No Ken; Rick Riordan incontra i fan di Percy Jackson; presente anche Keiichiro Toyama, autore del primo capitolo di Silent Hill. E ancora Elio e le Storie Tese presentano il loro libro fotografico ascolta articolo

Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente, che si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, Paese europeo che esprime in tutte le discipline del festival la maggior qualità e diversità: la pop culture diversity. Liberté, Créativité, Diversité sono infatti i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, e sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

Il tema Questa edizione celebra la patria della bande dessinée scegliendo qualcosa che è francese nel nome, ma universale nello spirito: FRENCH KISS. Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. Il FRENCH KISS è un piccolo atto naturale, ma anche un detonatore narrativo: rivela identità segrete, unisce nemici, rompe incantesimi. Il bacio è un momento di connessione fisica ed emotiva che trasforma le differenze in attrazione e gli opposti in armonia. È il contatto più umano e profondo, lo stesso che ogni visitatore cerca nel festival, il luogo dove può lasciarsi trasportare davvero dalla propria passione. Questa stessa intensità e attenzione al legame e alla cura sono state l’ispirazione per il manifesto di questa edizione a firma della grande illustratrice francese Rébecca Dautremer* che ha fatto della libertà espressiva il fil rouge delle sue creazioni.



Rébecca Dautremer firma "Sei personaggi in cerca di un bacio" Percepita dalla community come una grande festa della libertà e accoglienza, Lucca Comics & Games riesce a unire persone molto diverse tra loro, che durante il festival si liberano grazie ai loro costumi, ai personaggi che interpretano, all’immaginazione: a questo si è ispirata Rébecca Dautremer che per l’ambientazione e lo spirito del manifesto ha preso spunto anche dal suo ricordo del Festival, che l’aveva accolta con una mostra personale nel 2012. Per questo Dautremer non ha voluto limitarsi a un’unica immagine, ma ha creato una vera e propria galleria di personaggi, allontanandosi dal tratto favolistico con cui la conosciamo. Un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega, e la Lukawa, creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza orientale del manga e dell’animazione. Sei personaggi in cerca di visit-Autore che, come nel dramma pirandelliano, rompono la “quarta parete”, entrano in scena e si incontrano in un poster che diventa il teatro di quindici possibili baci. Tutte le combinazioni immaginabili tra loro prendono vita, in un intreccio di storie sospese nell’istante che precede il contatto. La passione non obbedisce alle regole e unisce creature talvolta lontane, per natura, ruolo, o apparenza. Perché il bacio, nelle migliori storie, sa trasformare tensioni in legami e diventare un segno dell’incontro tra anime diverse, dell’attrazione tra mondi apparentemente incompatibili. Con questo progetto, Rébecca Dautremer incarna al meglio lo spirito dell’arte sequenziale francese, quella bande dessinée che unisce raffinatezza estetica, cura artigianale e invenzione narrativa.

La mostra dedicata alla Dautremer All’autrice del poster Rébecca Dautremer sarà dedicata una mostra inedita che esporrà in anteprima mondiale il graphic novel Ruby Rose, la cui uscita è prevista per il 2026 in Francia. Un’opera che si rifà al genere crime che conferma ancora una volta la sua voglia di sperimentare, cambiare forma, reinventarsi. Dautremer ne parla nel video girato nella sua casa-studio in Bretagna: un luogo fatto di ricordi, libertà creativa, tenerezza e immaginazione. Con la grazia, la passione e l’eleganza di chi sa che – per baciarsi davvero, o per creare davvero – bisogna metterci tutto sé stessi. Vedi anche Dungeons & Dragons, un successo lungo 50 anni