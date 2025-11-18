It: Welcome to Derry, il quarto episodio della serie in 13 foto

3/13 Courtesy HBO

Incalzato da sua madre, Will (Blake Cameron James) è costretto a rivelare alla donna delle indagini che lui e i suoi amici stanno facendo a Derry per cercare di capire che fine hanno fatto i compagni di scuola scomparsi e aiutare Ronnie a tirare fuori suoi padre di prigione. Il ragazzo rivela di aver avuto delle brutte esperienze senza scendere nei dettagli. La donna, preoccupata, spinge suo marito, il maggiore Leroy Hanlon, a trascorrere del tempo di qualità col figlio adolescente, evidentemente in difficoltà.

IT: Welcome To Derry, il cast della serie tv. FOTO