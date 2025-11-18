It: Welcome to Derry, il quarto episodio della serie in 13 foto
A Derry l’orrore sembra non essersi mai fermato. I ragazzi della città parlano di incubi ricorrenti, visioni inquietanti e presenze che li perseguitano, senza essere creduti dalle autorità. Leroy Hanson inizia a temere davvero per suo figlio e sospetta che qualcosa di sinistro stia accadendo. Intanto Charlotte, sua moglie, approfondisce il caso Grogan, detenuto ingiustamente. Quando un nuovo episodio sconvolge la scuola, il terrore torna a dominare la città