IT: Welcome to Derry, il 3° episodio della serie raccontato in 14 foto

IT: Welcome to Derry, il terzo episodio della serie raccontato in 14 foto
La trama si sviluppa nel presente e nel passato della cittadina di Derry e dei suoi abitanti dove ciclicamente torna l'incubo di Pennywise. Il gruppo di giovani protagonisti, capeggiato da Ronnie, sempre più determinata a far uscire di prigione il padre ingiustamente incarcerato, si spinge oltre, evocando nella notte misteriose e inquietanti presenze. Il generale Shaw riceve un avvertimento da Halloran: le ricerche hanno risvegliato l'oscurità