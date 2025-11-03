It - Welcome to Derry, il secondo episodio in 14 foto

2/14 Courtesy HBO

Gli incontri spaventosi del gruppo dei protagonisti al cinema Capitol si sono conclusi con la sparizione di tre bambini. Lilly e Ronnie si sono salvate e sono state interrogate dalla polizia. La seconda, che ha fatto entrare i ragazzini mentre il cinema era chiuso, è preoccupata per ciò che potrebbe accadere a suo padre. Hank (Stephen Rider). Il proiezionista rassicura la figlia che, sebbene sia il principale sospettato, ha un alibi e non gli succederà nulla.

IT: Welcome to Derry, il primo episodio della serie tv in 14 foto