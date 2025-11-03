It - Welcome to Derry, il secondo episodio in 14 foto

Offerte Sky
It - Welcome to Derry, cosa è successo nel secondo episodio della serie tv in 14 foto

Courtesy HBO

Nel nuovo episodio diffuso ad Halloween, il cerchio di stringe attorno al padre di Ronnie, accusato ingiustamente dei fatti accaduti al cinema Capitol e della sparizione di Teddy, Phil e di sua sorella. Mentre il maggiore Hanlon viene reclutato per una missione segreta dai suoi superiori, l'orrore continua per Ronnie e Lilly, protagoniste di due sequenze tra le più spaventose viste fino a questo momento. Il terzo episodio della serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva il 10 novembre

