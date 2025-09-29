Bad Bunny sarà il protagonista dell’ Halftime Show del Super Bowl 2026 , uno degli eventi televisivi e musicali più attesi negli Stati Uniti, che si terrà domenica 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e che sarà trasmesso in diretta su NBC. “Quello che provo va oltre me stesso. È per chi è venuto prima di me e ha corso per migliaia di yard affinché io potessi entrare in campo e segnare un touchdown...questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el Halftime Show del Super Bowl”, ha dichiarato l’artista tre volte vincitore di Grammy Awards. L’annuncio è arrivato da Apple Music, National Football League e Roc Nation, il cui fondatore Jay-Z ha commentato: “Ciò che Benito [il vero nome di Bad Bunny, ndr] ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero fonte d’ispirazione. È un onore averlo sul più grande palcoscenico del mondo”.

LE ALTRE EDIZIONI, DA RIHANNA A KENDRICK LAMAR

Poco prima dell’annuncio, Bad Bunny aveva dichiarato su X di avere in programma uno spettacolo negli Stati Uniti: “Ci ho pensato in questi giorni, e dopo averne parlato con il mio team, credo che farò solo una data negli Stati Uniti”. Il 5 dicembre, il musicista portoricano inizierà l’avventura del Debí Tirar Más Fotos World Tour, che partirà dalla Costa Rica e si concluderà in Italia il 17 e il 18 luglio. È stato un anno ricco per Bad Bunny, che lo scorso gennaio ha pubblicato il suo settimo album, Debí Tirar Más Fotos, un omaggio alla sua terra natale, e che ha recentemente concluso la residency di 30 date a Porto Rico. Nel 2026 arriverà anche il palco dell’Halftime Show del Super Bowl. Nelle ultime settimane erano circolate voci sulla rinuncia di Adele e di Taylor Swift. “Ci piacerebbe sempre che Taylor suonasse”, aveva dichiarato all’inizio del mese Roger Goodell, commissario della NFL. “È un talento speciale, molto speciale, e ovviamente sarebbe la benvenuta in qualsiasi momento”. Negli ultimi anni, l’Halftime Show ha collezionato premi e traguardi storici. L’edizione del 2025, con protagonista Kendrick Lamar e con la partecipazione di SZA, Samuel L. Jackson, Mustard e Serena Williams, è stata la più vista di sempre ed è valsa quattro nomination agli Emmy Awards e il premio per la Outstanding Music Direction. L’edizione del 2024 con Usher, invece, ha ottenuto tre nomination agli Emmy Awards 2024, compresa l’Outstanding Variety Special (Live). Nell’edizione 2023 Rihanna ha conquistato cinque nomination e due Emmy Awards, incluso quello per la Miglior regia, un primato assoluto per la storia dell’Halftime. Nel 2022 lo show con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blidge e Kendrick Lamar ha ottenuto cinque nomination e vinto tre Emmy, incluso Outstanding Variety Special (Live), per la prima volta nella storia dello show. Ora, “Bad Bunny rappresenta l’energia globale e la vitalità culturale che definiscono la musica di oggi. Come uno degli artisti più influenti e ascoltati al mondo, la sua capacità unica di unire generi, lingue e pubblici lo rende la scelta naturale e perfetta per salire sul palco dell’Halftime Show”, ha dichiarato Jon Barker, SVP of Global Event Production per la NFL. “Siamo certi che le sue performance dinamiche, la sua visione creativa e il suo profondo legame con i fan offriranno quell’esperienza indimenticabile che questo momento iconico della cultura pop ci ha sempre regalato”. Oliver Schusser, Vice President of Music, Sports and Beats di Apple, ha aggiunto che “l’Halftime Show è la massima celebrazione di musica e cultura, e pochi artisti incarnano questa unione in modo così autentico come Bad Bunny. Per noi di Apple Music è stato un privilegio lavorare con lui in questi anni e assistere alla sua ascesa vertiginosa fino a diventare uno degli artisti più influenti del nostro tempo. La sua musica non solo ha battuto record, ma ha portato la musica latina al centro della cultura pop. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con NFL e Roc Nation per offrire questa performance storica a milioni di fan in tutto il mondo. Siamo certi che sarà uno show indimenticabile”.