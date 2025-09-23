Taylor Swift, una stazione radio a lei dedicata con sua musica no stop

Le dichiarazioni di SiriusXM

L’iniziativa è stata presentata dal presidente e Chief Content Officer di SiriusXM, Scott Greenstein, che ha sottolineato con toni entusiastici il ruolo dell’artista nella scena globale: “Taylor Swift continua a dominare non solo il mondo della musica, ma anche ogni aspetto della cultura pop. Le sue canzoni, vincitrici di premi e in vetta alle classifiche, incontrano ogni generazione di ascoltatori e siamo entusiasti di offrire ai nostri abbonati un luogo in cui celebrare la loro passione e il nuovo album con il lancio del canale a lei dedicato. SiriusXM ha supportato con orgoglio Taylor fin dall'inizio della sua carriera e ha sostenuto la sua arte in ogni fase del percorso. Il canale è una destinazione unica per i fan che vogliono connettersi in un modo mai visto prima, ascoltare la sua musica in tutte le fasi della sua leggendaria carriera e celebrare The Life of a Showgirl in un modo unico, tipico di SiriusXM”.