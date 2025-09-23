Taylor Swift, una stazione radio a lei dedicata con sua musica no stop

Taylor Swift ora ha una stazione radio a lei dedicata che trasmette solo le sue canzoniMusica ©Getty
La star della musica americana ha l’onore di avere ora un’emittente radiofonica interamente dedicata a sé. Dal 20 settembre 2025 SiriusXM ha inaugurato Taylor’s Channel 13, canale che trasmette 24 ore su 24 canzoni della cantautrice e che resterà attivo fino al 19 ottobre
Negli Stati Uniti da qualche giorno le onde radio raccontano solo una storia: quella di Taylor Swift.
Dal 20 settembre 2025 SiriusXM ha inaugurato Taylor’s Channel 13, un’emittente interamente dedicata alla cantautrice, che resterà attiva fino al 19 ottobre 2025. Per un mese esatto i fan avranno così accesso a un flusso ininterrotto di brani che attraversano tutte le stagioni artistiche della musicista statunitense più amata del globo terrestre.
Dal 3 ottobre, giorno fissato per la pubblicazione del nuovo disco The Life of a Showgirl, la programmazione riserverà un posto speciale al nuovo progetto di Swift, che verrà trasmesso integralmente ogni due ore, senza alcuna pausa.
La star della musica americana ha dunque l’onore di avere ora un’emittente radiofonica interamente dedicata a sé, con una sezione per una sola voce, evento davvero raro…
Le dichiarazioni di SiriusXM
L’iniziativa è stata presentata dal presidente e Chief Content Officer di SiriusXM, Scott Greenstein, che ha sottolineato con toni entusiastici il ruolo dell’artista nella scena globale: “Taylor Swift continua a dominare non solo il mondo della musica, ma anche ogni aspetto della cultura pop. Le sue canzoni, vincitrici di premi e in vetta alle classifiche, incontrano ogni generazione di ascoltatori e siamo entusiasti di offrire ai nostri abbonati un luogo in cui celebrare la loro passione e il nuovo album con il lancio del canale a lei dedicato. SiriusXM ha supportato con orgoglio Taylor fin dall'inizio della sua carriera e ha sostenuto la sua arte in ogni fase del percorso. Il canale è una destinazione unica per i fan che vogliono connettersi in un modo mai visto prima, ascoltare la sua musica in tutte le fasi della sua leggendaria carriera e celebrare The Life of a Showgirl in un modo unico, tipico di SiriusXM”.
Il dodicesimo capitolo discografico
Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift aggiunge un nuovo tassello alla sua già vastissima produzione musicale. Il disco, il dodicesimo della sua carriera, segue a distanza di pochi mesi The Tortured Poets Department, arrivato sugli scaffali nell’aprile 2024. Il progetto porta la firma della stessa Swift insieme a due collaboratori storici, Max Martin e Shellback, e propone anche un duetto con Sabrina Carpenter sulla traccia che dà il titolo all’album.
La cantante ha raccontato di considerarlo “il record che volevo fare per molto tempo”, un lavoro intimo che nasce da riflessioni maturate durante l’Eras Tour, capace di dare voce a ciò che avveniva “dietro le quinte della mia vita interiore”.
Un evento anche sul grande schermo
All’uscita del disco The Life of a Showgirl si accompagnerà un appuntamento speciale nelle sale cinematografiche: Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl.
Si tratta di un film di 89 minuti concepito come celebrazione ufficiale dell’album, un’esperienza che porta la musica oltre il semplice ascolto, trasformandola in un rito collettivo pensato per radunare gli appassionati.
L’album già da record
Senza essere ancora uscito, The Life of a Showgirl ha già battuto alcuni primati su Spotify e sarà disponibile in molteplici edizioni fisiche.
Negli Stati Uniti la data di lancio coinciderà con un’apertura speciale di circa 500 punti vendita Target, che nella notte del 3 ottobre spalancheranno le porte a migliaia di fan pronti a comprare il nuovo lavoro.
Cresce l’attesa
Il conto alla rovescia, dunque, è già cominciato. Con una radio interamente a lei riservata, un album destinato a monopolizzare classifiche e conversazioni e un’uscita cinematografica che amplifica il momento, Taylor Swift si prepara a un autunno da protagonista assoluta.
Il giorno stesso della pubblicazione, inoltre, sarà ospite del The Graham Norton Show, confermando ancora una volta una presenza mediatica capace di muoversi in contemporanea su più fronti e di catalizzare un’attenzione che pochi altri artisti al mondo riescono a mantenere.
