2/12 ©Getty

Il successo di Swift non è dovuto solo alla sua innegabile bravura come cantante. Negli anni, maturando, la star ha trovato il suo posto all’interno di un mondo che, inizialmente, l’aveva quasi “schiacciata”. Indimenticabili gli Mtv Video music awards del 2009, quando era stata umiliata in pubblico da Kanye West, mentre riceveva il premio per il miglior video (in foto): lui si era intromesso, salendo sul palco e dicendo che il riconoscimento sarebbe dovuto andare a Beyoncé. Swift ha atteso e poi, con le sue canzoni, si è presa la sua vendetta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Spettacolo