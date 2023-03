7/15 ph: Francesco Prandoni

La scaletta del concerto era composto da 20 brani classici dei Pink Floyd e Roger Waters, tra cui: "Us&Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?". Waters ha cantanto un inedito dal titolo "The Bar"

Roger Waters, azione legale contro annullamento concerto a Francoforte