Roger Waters in concerto a Milano: scaletta, biglietti e come arrivare

Quattro concerti evento per l’artista in città: biglietti tutti esauriti per l’appuntamento l’ex dei Pink Floyd Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo anni di assenza, Roger Waters torna in Italia con quattro date a Milano. L’attesa è altissima per quello che viene considerato come uno dei maggiori eventi musicali della città per questa stagione. Cantautore, polistrumentista e compositore, da anni si esibisce come solista ma gli amanti della musica e della cultura pop non possono certo dimenticare che Roger Waters è stato cofondatore e, principalmente nelle vesti di bassista e cantante, membro storico dei Pink Floyd. Insieme a Syd Barrett, Richard Wright e Nick Mason ha scritto pagine straordinarie della musica mondiale e continua ad ammaliare le folle durante i suoi concerti. È raro che si esibisca nel nostro Paese, per questo motivo il suo arrivo al Forum di Assago di Milano è stato accolto con così grande entusiasmo, tanto che sono pronte ad arrivare a Milano migliaia di persone da tutto il Paese.

La scaletta del concerto di Milano approfondimento Eric Clapton e tante star firmano petizione pro concerti Roger Waters Di successi a Roger Waters non gliene mancano sicuramente e la costruzione della scaletta per l’evento prevede un passaggio sui principali brani che hanno contribuito a costruire il mito dei Pink Floyd e della sua figura. È un virtuoso della musica e del basso, i suoi arrangiamenti sono entrati nella storia ed è pronto a riproporli anche sul palco di Milano per tutte le quattro date in programma da oggi ai prossimi giorni. A meno di cambiamenti dell’ultimo momento, questa dovrebbe essere la scaletta portata sul palco da Roger Waters: Comfortably Numb The Happiest Days of Our Lives Another Brick in the Wall, Part 2 Another Brick in the Wall, Part 3 The Powers That Be The Bravery of Being Out of Range The Bar Have a Cigar Wish You Were Here Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V) Sheep In the Flesh Run Like Hell Déjà Vu Déjà Vu (Reprise) Is This the Life We Really Want? Money Us and Them Any Colour You Like Brain Damage Eclipse Two Suns in the Sunset The Bar (Reprise) Outside the wall

I biglietti per il concerto di Milano e come arrivare al Forum di Assago GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Come prevedibile, i biglietti per i concerti di Roger Waters a Milano sono andati a ruba e sulle quattro date non ci sono più ticket disponibili. Non è certo una sorpresa, visto il grandissimo successo che l’artista ha ottenuto nei lunghi decenni di carriera. Inoltre, sono andati esauriti anche i posti per i concerti di Bologna. Chi ha avuto la prontezza di acquistare i ticket, può raggiungere il Forum di Assago comodamente con la metropolitana, linea M2-verde, scendendo alla fermata dedicata. Trovandosi ad appena 3 Km da Milano è raggiungibile facilmente anche in auto: si trova tra il tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, all’uscita di Assago-Milanofiori.