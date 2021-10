"Pink Floyd - Live at Pompeii", arriva un docufilm

A 50 anni dalle riprese del film-concerto Pink Floyd: Live at Pompeii diretto da Adrian Maben, che vide la storica band inglese esibirsi nel 1971 all'Anfiteatro di Pompei in un memorabile concerto a porte chiuse, il Parco archeologico di Pompei e il Gruppo TIM inaugurano una partnership per valorizzare ulteriormente un patrimonio unico al mondo, attraverso l'adozione di tecnologie digitali. Il 28 ottobre alle ore 20 in esclusiva gratuita live streaming su ITsART - la piattaforma digitale promossa dal ministero della Cultura, dedicata all'arte e alla cultura italiana - sarà trasmesso il docufilm Reliving at Pompeii in diretta dall'Anfiteatro in una modalità immersiva e digitale, da tutti fruibile.