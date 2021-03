Pink Floyd, esce ‘Live at Knebworth 1990’ su cd e doppio vinile

L’album “Pink Floyd Live At Knebworth 1990” arriverà nei negozi e su tutte le piattaforme di streaming il prossimo 30 aprile. Il disco contiene la leggendaria esibizione della band ai Silver Clef Award del 1990 presso la Knebworth House nello Hertfordshire. Il concerto sarà disponibile su CD, doppio Vinile e sulle piattaforme digitali. “Pink Floyd Live At Knebworth 1990” diventa per la prima volta un album “autonomo”; precedentemente era disponibile solo all’interno del box set "Pink Floyd The Later Years”. Tutte le tracce del concerto sono state remixate da David Gilmour e Andy Jackson e questa nuova edizione sarà accompagnata da un nuovo artwork con foto di Aubrey “Po” Powell di Hipgnosis e ideati da Peter Curzon di Storm Studios. Il disco è stato anticipato da “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5)”, resa disponibile dal canale ufficiale dalla band lo scorso 10 marzo.

“Pink Floyd Live At Knebworth 1990”, i ricordi del concerto

I Silver Clef Award, andati in scena il 30 giugno 1990, avevano lo scopo di supportare l’organizzazione benefica Nordoff Robbins. L’evento è stato trasmesso in tutto il mondo da MTV e ha visto sul palco David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright. Assieme ai tre storici membri dei Pink Floyd, a supportare la causa della Nordoff Robbins, c’erano anche altri artisti del calibro di Paul McCartney, i Genesis, Phil Collins, Robert Plant con Jimmy Page, i Dire Straits, Eric Clapton e i Tears for Fears.

Nick Mason, storico batterista della band, parlando del concerto ha dichiarato: "C’è qualcosa di speciale in Knebworth. Siamo ancora affezionati ai ricordi legati alle esibizioni avvenute lì negli anni ’70, e questo show non fa differenza. Da ragazzo di Londra Nord, sembrava quasi di suonare in casa, ma con l’ulteriore gioia di essermi riunito alla band dopo un enorme tour durato per più di un anno. È stata anche un’opportunità per far esibire l’incredibile sassofonista Candy Dulfer - sono stato un suo fan a lungo, ed era un peccato non poter sfruttare di più le sue abilità. Abbiamo avuto come ospite anche un nostro caro amico, il tastierista Michael Kamen. Michael ha contribuito tanto ai Pink Floyd nei dieci anni precedenti, è fantastico avere una sua parte nelle registrazioni”.