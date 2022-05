Un chiaro esempio di come il rock and roll non muoia mai? La musica dei Pink Floyd che si prepara a rivivere con i suoi ben 15 album in studio , anche sulla piattaforma per eccellenza della Generazione Z, TikTok . Il celebre gruppo britannico vedrà condiviso il suo intero catalogo musicale sul social network dei video brevi, insieme ad altri contenuti inediti mai mostrati al pubblico dalla band con Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour e Richard Wright. La musica dei Pink Floyd sarà resa disponibile per gli utenti della piattaforma in tutto il mondo.

I Pink Floyd condividono il loro catalogo musicale su TikTok

approfondimento

Pink Floyd, tornano con Hey Hey Rise Up dedicato all'Ucraina

È per avvicinare ulteriormente il pubblico di tutto il mondo alla loro fiorente produzione musicale, specie le età più giovanili che non hanno avuto occasione di conoscere la band in attività e dal vivo, che i Pink Floyd hanno optato per la mossa strategica di condividere l’intero catalogo musicale sulla nota piattaforma TikTok. Una volta entrati nel social network, gli utenti da tutto il mondo e provvisti di credenziali, potranno ascoltare e utilizzare per i loro brevi video (chiamati TikTok), alcuni pezzi delle più famose clip audio del gruppo, contenuti nei ben 15 album in studio, pubblicati dal collettivo dal 1967 con il debutto di The Piper at the Gates of Dawn, fino al 2014 con Endless River. Solo per citarne alcune, gli utenti potranno divertirsi e pubblicare i propri contenuti sulle note di canzoni come Wish You Were Here, Another Brick In The Wall, ma anche Comfortably Numb, Money, Time, High Hopes e molte altre. Insieme alla creazione di una ricca libreria con i loro inediti più famosi, i Pink Floyd condivideranno su TikTok anche svariati contenuti inediti e mai mostrati al pubblico di fan. Secondo le prime indiscrezioni ci saranno brevi filmati da dietro le quinte di numerosi live, ma anche visual spettacolari utilizzati per i loro concerti.