Pink Floyd, in arrivo dodici album inediti

Sarà una vera “chicca” da collezione per gli amanti del celebre gruppo rock britannico di Roger Waters, Nick Mason, David Gilmor e Richard Wright, ma anche per i nuovi fan che hanno imparato a conoscere la loro musica negli anni. I Pink Floyd si preparano a pubblicare ben 12 album inediti , che escono ufficialmente dall’archivio della band per debuttare nello streaming . Una notizia incredibile che sembra riportare in vita il collettivo ormai ai saluti da 26 anni. I dischi si basano tutti su celebri performance live che la band ha tenuto e registrato nelle più belle location internazionali, nel biennio 1970-1972. Tra questi anche il celebre live romano al Palaeur (oggi Palazzetto dello Sport), del 20 giugno 1971.

Tutto sugli album dei Pink Floyd presto in digitale

Nonostante non si conosca ancora la data di uscita ufficiale dei 12 album in digitale dei Pink Floyd, siamo però a conoscenza dei loro titoli. Capolavori di musica live, registrati nel periodo tra il 1970 e il 1972, proprio quando Roger Waters, Nick Mason, David Gilmor e Richard Wright pubblicarono gli album “Atom Heart Mother”, “Meddle” e “Obscured By Clouds” e si ritirarono negli studi di registrazione per la realizzazione del loro capolavoro “The Dark Side Of The Moon”. Proprio in uno di questi dischi, dedicato al concerto giapponese di Tokyo (marzo 1972), la band eseguì per la prima volta dal vivo la tracklist dell’album che sarebbe poi uscito esattamente l’anno successivo. Tra i 12 dischi in uscita, tutti di proprietà di ‘Pink Floyd Music Ltd.’ (quindi da considerarsi ufficiali), anche la registrazione del celebre concerto dal vivo a Roma che i Pink Floyd suonarono direttamente dal Palaeur (oggi Palazzetto dello Sport), il 20 giugno del 1971.

I titoli dei 12 album dei Pink Floyd in digitale

Dodici album live che segnarono un biennio definitivo per la musica dei Pink Floyd e per tutto il genere rock. La band britannica abbandonò la musica psichedelica per avvicinarsi, per la prima volta, al prog rock che si stava sempre più affermando nello scenario musicale europeo e internazionale.

Ecco tutti i titoli dei 12 album inediti dei Pink Floyd presto in arrivo: