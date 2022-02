Gianluca Grignani scende tra il pubblico

In una serata densa d’emozioni, Gianluca Grignani ha portato il rock sul palco. La sua discesa tra il pubblico è stata una tra le esibizioni più condivise e più commentate sui social. Tutti, a cominciare dai presenti in sala, hanno mostrato il loro affetto per quella che - senza ombra di dubbio - è una vera rockstar. Una rockstar che si è persa, più volte. Che ha regalato alla musica italiana dei veri capolavori. E che, sempre, ha lottato per tornare. Sul finale, Amadeus lo ha salutato con un “Vorremmo rivederti più spesso a Sanremo”. E lui, con quel sorriso un po’ fragile, gli ha risposto: “Facciamo un po’ più di Rock’n’Roll e ci sarò”. Del resto, Grignani ha davvero dominato sul palco. Irama faticava a stargli dietro, a contenere il suo entusiasmo e quella sua voglia di cantare. Lo ha fatto con stima, con affetto. Talvolta, almeno a giudicare dal suo sguardo, con un po’ di timore. O almeno è ciò che gli utenti del web hanno recepito.

Ciò che è certo, è che la loro esibizione è stata amata. E che, La mia storia tra le dita, l’hanno cantata davvero tutti.