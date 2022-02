La mia storia tra le dita, il brano

La mia storia tra le dita è un singolo di Gianluca Grignani, pubblicato il 17 novembre 1994 come primo estratto dal primo album in studio Destinazione Paradiso. Il brano fu presentato in versione ridotta a Sanremo Giovani 1994, e permise a Grignani di qualificarsi per l'edizione del Festival di Sanremo dell'anno successivo. La canzone verrà poi inserita appunto in Destinazione Paradiso, album d'esordio dell'artista pubblicato nel 1995.