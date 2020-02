Sono anni d'oro per i superhero movies: per questo motivo, in occasione dell'uscita nelle sale di Captain America: Civil War , che promette di entrare di prepotenza nella top 10, ci siamo cimentati nell'impresa e abbiamo stilato una lista dei migliori film di supereroi di sempre , tra outsider ed esclusi eccellenti. Da vedere e rivedere.

I migliori film di supereroi: un'impresa eccezionale?



Gli ultimi anni sono stati davvero un periodo d'oro per i superhero movies, americani e non, ragion per cui stilare una classifica dei migliori film di supereroi di tutti i tempi (dai classici anni 80 ai titoli più recenti del 2015/2016) è una vera e propria impresa... da supereroi. Ma i paladini della giustizia non si tirano indietro di fronte a nessuna sfida, ragion per cui, in occasione dell'uscita nelle sale il 4 maggio di Captain America: Civil War, è possibile cercare di raccogliere e ordinare in un'ideale top 10 le pellicole più belle e divertenti sui supereroi.

È ovvio: quando si crea un elenco di questo tipo si finisce sempre per scontentare qualcuno (e, nel caso dei supereroi, non è mai una cosa conveniente perché si rischia di entrare nella schiera dei "cattivi"). Tutti i grandi superhero movies hanno schiere di fan appassionati e agguerriti come i supporter di una squadra di calcio. Consapevoli delle inevitabili discussioni su inclusi ed esclusi, non ci tiriamo indietro: ecco i film di supereroi più belli di sempre... tenendosi ovviamente pronti all'uscita di Captain America: Civil War nei cinema, che potrebbe entrare di prepotenza nella top 10 dei film consigliati.

I migliori film di supereroi: la superclassifica

10. Deadpool (2016)

L'outsider per eccellenza, non solo perché è già tanto che questo supereroe così insolito sia effettivamente arrivato al cinema (anche grazie alla caparbietà dell'attore protagonista, Ryan Reynolds, che è un grande fan del personaggio e si è speso in prima persona perché il film venisse prodotto), ma anche perché il successo che ha riscosso al box office ha stupito un po' tutti quanti. Eppure Deadpool è un tipo che ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico: ambiguo, totalmente scorretto, logorroico, è il prototipo perfetto dell'antieroe, l'esatto opposto della perfezione alla Superman, che alla lunga può risultare noiosa.

Il trailer di Deadpool

 

9. Watchmen (2009)

Un film che trova la sua forza nell'esecuzione attenta, quasi deferente, di Zack Snyder, che non si concede licenze e decide di ricalcare pedissequamente (o quasi) il leggendario fumetto scritto da Alan Moore e illustrato da Dave Gibbons. Ancora una volta, un film di supereroi insoliti, ambientato in una New York 1980 alternativa in cui i vigilanti - dotati o meno di superpoteri - sono stati messi al bando. I destini dell'instabile Rorschach e dei suoi vecchi compagni nella lotta contro il crimine, dalla sensuale Silk Spectre al "quasi divino" Dr. Manhattan, si incrociano di nuovo quando qualcuno sembra intenzionato a far fuori i cosiddetti Watchmen uno a uno.

Il trailer di Watchmen

 

Scopri la programmazione di Watchmen su Sky Guida TV

8. Lo chiamavano Jeeg Robot (2015)

A sorpresa, un film italiano sui supereroi riesce a entrare in classifica. Ma non si tratta che dell'ultima di una serie di eccezionali imprese messe a segno da Lo chiamavano Jeeg Robot, che dopo avere ottenuto ottimi risultati al botteghino e avere fatto incetta di riconoscimenti spezza il predominio a stelle e strisce e si guadagna un posto in top 10. Protagonista della pellicola è Claudio Santamaria, nei panni di un ladruncolo che sviluppa incredibili superpoteri dopo essere entrato in contatto con una sostanza radioattiva. Un inizio classico, per un superhero movie, che però dà il via a una serie di insolite e avvincenti vicende.

Il trailer di Lo chiamavano Jeeg Robot

 

7. Superman (1978)

Un autentico caposaldo che non poteva mancare nella classifica dei migliori film sui supereroi, anche perché porta su grande schermo, sebbene non per la prima volta, le avventure del super per eccellenza della DC Comics. Christopher Reeve entra nella leggenda grazie al ruolo di Kal-El alias Clark Kent alias Super Man, l'alieno in grado di volare e dotato di una forza straordinaria, proveniente dal pianeta Krypton e cresciuto da una coppia di umani. Condividono con lui il set due giganti come Marlon Brando e Gene Hackman, rispettivamente nei ruoli di Jor-El e Lex Luthor.

Il trailer di Superman

 

6. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Dopo le ottime premesse di Captain America - Il primo vendicatore, arriva un sequel in grado di superare le già alte aspettative. Chris Evans torna a vestire i panni di Steve Rogers/Captain America, il supereroe rimasto ibernato nel ghiaccio per 70 anni e risvegliatosi ai giorni nostri. Questa volta, il Capitano dovrà vedersela con il misterioso Soldato d'inverno, con l'organizzazione nota come HYDRA ancora intenta a tessere pericolosi piani di dominazione globale.

Il trailer di Captain America: The Winter Soldier

 

5. Batman (1989)

La versione di Tim Burton dell'Uomo Pipistrello, dai toni dark, ma molto più fumettosa e ironica di quella a cui ci ha poi abituato negli ultimi anni Christopher Nolan. Il regista affida a Micheal Keaton il ruolo che lo renderà famoso e che, al contempo, ne affosserà la carriera per lunghi anni, fino a quel cortocircuito cinematografico che è Birdman di Alejandro Gonzalez Iñarritu. Senza nulla togliere a Keaton e a Kim Basinger nel ruolo di Vicky Vale, però, a rubare lo schermo è l'interpretazione sopra le righe di Jack Nicholson nei panni del Joker, uno dei villain più memorabili che abbia mai commesso misfatti in un film di supereroi.

Il trailer di Batman

 

4. The Avengers (2012)

Un vero e proprio allstar team di supereroi, anche femminili, quello protagonista di The Avengers. Anche per questo, il compito di Joss Whedon non era facile: dopotutto doveva gestire contemporaneamente delle personalità ingombranti come quelle di Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco. E invece il regista è riuscito a orchestrare l'ensemble al meglio, in quello che è il più epico superhero movie di tutti i tempi.

Il trailer di The Avengers

 

3. Spider Man 2 (2004)

Un altro raro caso di sequel che supera l'originale, un'altra produzione che non poteva mancare tra i migliori film sui supereroi. Sam Raimi cala di nuovo Tobey Maguire nei panni dell'Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli, un po' meno attillati, di Mary Jane Watson. Questa volta, a contrapporsi al supereroe c'è il malvagio Dottor Octopus, interpretato da un notevole Alfred Molina.

Il trailer di Spider Man 2

 

2. Il cavaliere oscuro (2008)

Capitolo centrale e perno della trilogia con cui Christopher Nolan riporta Batman al cinema, il film vede lo scontro sullo schermo di due grandi personaggi come l'Uomo Pipistrello e il Joker, ma soprattutto di due grandi attori come Christian Bale e Heath Ledger, quest'ultimo nella sua più memorabile e purtroppo ultima interpretazione, che gli è valsa un premio Oscar postumo come Miglior attore non protagonista. In questa sua nuova incarnazione, il villain diventa un sadico squilibrato, lontano dal più compassato (almeno per gli standard del personaggio) Joker di Nicholson. Fino ad allora, erano state poche le pellicole di supereroi così cupe e così crude.

Il trailer di Il cavaliere oscuro

 

1. Iron Man (2008)

Il film di supereroi perfetto: epico, emozionante, avventuroso come un action-movie, divertente come una commedia, con un attore/mattatore protagonista in grado di reggere sulle sue spalle "di ferro" l'intero film. Diretto da Jon Favreau, Robert Downey jr è l'adorabile e insopportabile Tony Stark, il miliardario spaccone e brillante che si costruisce un'armatura invincibile prima per sfuggire ai suoi rapitori e poi per combattere i malvagi. Il primo, ineguagliato capitolo di una trilogia di enorme successo, che ha dato nuova linfa vitale al genere dei superhero movies.

Il trailer di Iron Man