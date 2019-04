DC e i prossimi film sui supereroi

Dal solo movie sul Joker a The Batman , passando per la pellicola al femminile Birds of Prey e al prossimo Wonder Woman 1984 , ecco tutti i film che DC e Warner Bros. hanno in progetto, ispirati ai personaggi più amati dei fumetti e a nuovi villain e supereroi

Il 2019 sarà un anno zeppo di supereroi e supervillain sul grande schermo. Oltre ai Marvel Studios, anche DC e Warner Bros. si stanno dando da fare per portare in scena nuove avventure ispirate all’universo dei fumetti: la Warner Bros. ha dato ufficialmente il via al DC Extended Universe con Man of Steel, seguito da Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Wonder Woman e Justice League e ora mette in cantiere nuovi importanti progetti, parte dei quali già in lavorazione.



I supereroi (e i supervillain) in arrivo nel 2019 al cinema



Shazam!



Il film interpretato da Zachary Levi e ispirato alle avventure di Shazam, un ragazzo che può trasformarsi in un potente supereroe, ha già terminato le riprese ed è in fase di post-produzione. L’attore Mark Strong interpreta il cattivo del film, il dottor Thaddeus Sivana. La pellicola è attesa nelle sale il prossimo 5 aprile, diretta dal regista David F. Sandberg.



The Joker



I fan del villain più celebre di Gotham City, nemico di Batman, dovranno attendere fino al prossimo 4 ottobre per vedere nelle sale il solo-movie dedicato al Joker. In fase di post-produzione, la pellicola diretta da Todd Phillips - regista di Una notte da leoni e Trafficanti – si propone di portare sul grande schermo una scena del crimine grintosa, in stile Taxi Driver. Dopo l’addio di Jared Lero al personaggio del Joker, la produzione ha ripiegato su Joaquin Phoenix. Al fianco dell’attore troveremo anche Zazie Beets e Robert De Niro, mentre il personaggio di Thomas Wayne è assegnato a Brett Cullen. Completano il cast Frances Conroy di American Horror Story, insieme a Shea Whigham, Glenn Fleshler e Bill Camp.



Birds of Prey



Le riprese del film corale al femminile diretto da Cathy Yan sono in atto e la data di uscita è prevista per il febbraio del 2020. Al centro della pellicola una squadra di supereroine, capitanata da Margot Robbie nei panni della Harley Quinn di Suicide Squad. Insieme a lei nel cast troviamo Mary Elizabeth-Winstead come Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell come Black Canary, Ella Jay Basco come Cassandra Cain e Ewan McGregor nel ruolo del cattivo.



Wonder Woman 1984



Dopo l’enorme successo messo a segno lo scorso anno da Wonder Woman, che ha incassato nel mondo oltre 800 milioni di dollari, DC e Warner Bros. stanno lavorando a un altro film sulla Principessa delle Amazzoni, ambientato nei primi anni Ottanta. Al timone del film c’è nuovamente la regista Patty Jenkins, al lavoro insieme agli show-runner Geoff Johns e David Callaham. L’attrice protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot, mentre Kristen Wiig interpreta il principale antagonista della storia. Nelle sale da giugno 2020.



The Batman



Un film indipendente sull’Uomo Pipistrello era stato annunciato già nel 2015, ma c’è voluto un po’ di tempo prima che fosse raggiunto un accordo. Il film, diretto da Matt Reeves, introdurrà un Batman più giovane, in salsa noir. Con una data di rilascio stabilita per il giugno del 2021, le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2019.



