La verità sulla Dolce Vita: racconto appassionato di un mito italiano

approfondimento

La Dolce Vita, un fantastico viaggio tra Roma e Cannes

Presentato fuori concorso e accolto da applausi sinceri da spettatori di ogni età, il documentario di Giuseppe Pedersoli, nipote di Amato e figlio di Carlo Pedersoli alias Bud Spencer (che compare in un paio di vecchie interviste) funziona perché non cerca lo svolazzo o il virtuosismo, ma si pone in posizione di deferente rispetto verso la gigantesca opera di Fellini. Ha una struttura molto semplice e lineare, a volte anche un po' ingenua - come del resto è ingenuo affermare che questa sia "la verità" indiscussa, come in tutte le opere dell'ingegno in cui è stato coinvolto quel geniale bugiardo patologico di Federico Fellini; ma è l'ingenuità giusta, perché è l'ingenuità che ci permette da sessant'anni di rimanere ancora una volta stregati davanti alla magia. Perché soprattutto questo è La Dolce Vita nel 2020: un gioco di prestigio di tre ore in cui è tutto finto, è posticcia persino la spettacolare Via Veneto interamente ricostruita a Cinecittà "in pianura", eliminando la caratteristica pendenza della strada originale; e in cui, come dice a un certo punto Bernardo Bertolucci, Fellini è capace di inventare una realtà che prima non c'era davvero, ma iniziò a esistere da quel film in avanti. Un incanto in bianco e nero (anzi, "in argento e nero": Fellini girò il film su una pellicola trattata in modo particolare) in cui continuiamo a smarrirci volentieri ancora oggi, come fa Anita Ekberg per i vicoli di Roma prima che le si pari davanti la Grande Bellezza della Fontana di Trevi.

